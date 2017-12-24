المالية تنهي استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدار الصكوك المحلية

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي.

وكان الطرح السابق قد جرى خلال أكتوبر للعام الجاري، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك تقريباً 10.325 مليارات ريال سعودي.

يذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره 4.775 مليار ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 216%، وقد قُسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.400 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2022، والشريحة الثانية، تبلغ 1.800 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2024، والشريحة الثالثة، تبلغ 0.575 مليار ريال سعودي تُستحق في 2027.

وبذلك تصبح قيمة حجم إصدار (أكتوبر 2017) الكلي 21.455 مليار ريال سعودي‏، وبناءً على ذلك يقفل الإصدار الرابع بالكامل، وتكون قيمة مجموع شرائحه على النحو التالي: الشريحة الأولى، تبلغ 7.600 مليار ريال سعودي، والشريحة الثانية، تبلغ 6.680 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 7.175 مليار ريال سعودي.