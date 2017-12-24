نفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الشائعات التي يتم تداولها حول انسحاب المنتخب السعودي من بطولة خليجي 23 المقامة حالياً بالكويت.

وذكر آل الشيخ في تغريدة له من حسابه في “تويتر”، أن الأنباء التي يتم تداولها بهذا الشأن غير صحيحة، مضيفاً : “لن تقف الدويلة عن تلفيق الأخبار الكاذبة”.