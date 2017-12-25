مطير : بعت إبلي من أجل المشاركة في رالي حائل

يستذكر بطل الراليات السعودي الكابتن مطير الشمري بداياته في عالم الراليات بأنه في اول مشاركة له في رالي حائل شارك بسيارته التي كان يستخدمها لسقيا «الإبل» ونقل الأعلاف واضطر لبيع بعض «ابله» ليكمل مصاريف تجهيز السيارة ليصبح احد اهم الأسماء في بطولة رالي حائل نيسان الدولي.

على الرغم من أنه يعيش في صحراء النفود ويقوم بتربية «الإبل» إلا تمكنه من القيادة في الصحراء بشكل احترافي قادته لان يكون من ابطال رالي حائل الدولي بعد ان ضحى بالإبل من اجل المشاركة بالرالي، ويروي «الشمري» بأن رياضة السيارات استهوته وهو يرى السائقين يتنافسون وسط النفود وتقوده الصدفة للقائهم عدة مرات وهو في طريقه إلى الإبل في النفود ، يقول : فكرت ذات يوم في المشاركة معهم كوني لدي مهارة القيادة وسط النفود وبدأت أسأل عن كيفية المشاركة والتي اكتشفت انها تكلف مبالغ مالية كبيرة ولكن حماسي الكبير وثقتي بنفسي انني سأنافس على المراكز المتقدمة قررت المشاركة في نسخة رالي حائل نيسان الدولي عام 2010 كأول مشاركة لي ، وقمت ببيع عدد من الابل التي ارعاها لكي أوفر مبالغ مالية لتجهيز سيارتي الخاصة التي املكها، ويضيف اقدمت على هذه الخطوة ولم يكن لدي أي خلفية عن اشتراطات وأحكام هذه الرياضة ولكن سلاحي هو الثقة في النفس لتحقيق نتائج جيدة كوني خبير في القيادة في الرمال ومتمكن منها.

ويستذكر «الشمري» في الفحص الفني قبل أول مشاركة لم اكن اعلم في بداية الأمر أن هناك أبطال للراليات سيشاركون وسأنافسهم بالميدان ، إلا انه بعد تجهيزي للسيارة وعند مراحل الاستعداد والفحص الفني شاهدت أبطال الراليات العالميين والمحليين وبسياراتهم المصنعة، وأضاف نافست بقوة في أول مشاركة لي داخل الميدان المتسابق ناصر العطية واستطعت أن اقلص الفارق بيني وبينه خلال مراحل السباق وحققت المركز الثاني خلفه بفارق زمني بسيط متجاوزا اكثر من 40 متسابقا شاركوا في الرالي في ذلك العام رغم ان سيارته كانت قيمتها بملايين الريالات بينما سيارتي لا تتجاوز مع تجهيزاتها 100 ألف ريال، مشيراً بأن اول تجربة دفعته للمشاركة في الراليات الممتابعة وتحقيق مراكز متقدمة في النسخ السابقة لرالي حائل الدولي.

يذكر أن البطل السعودي مطير الشمري يحمل سجل حافل في مشاركاته برالي حائل نيسان الدولي وفي رالي جدة ورالي عسير ، حاز على المركز الرابع في اول مشاركة له في رالي حائل 2010 ووصيف بالمركز الثاني في نسخ رالي حائل 2011 – 2012 – 2013 – 2016 – 2017 وفي المركز الرابع لنسخة 2014 وحل وصيف بالمركز الثاني برالي جدة والمركز الرابع برالي عسير.