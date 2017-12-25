الأخضر يواجه الأبيض في قمة التأهل

يواجه منتخبنا الوطني عند الساعة الخامسة والنصف مساء المنتخب الإمارات في ثاني مواجهاته في دورة الخليج الثالثة والعشرون 2017، استاد جابر الاحمد الدولي ، الاخضر يسعى في هذه المواجهة لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة بعد فوزه في اولى الخطوات على المنتخب الكويتي، ويسعى المنتخب لتأكيد تفوقه والترشيحات التي انهالت عليه بعد اللقاء الأول، في حين ان المنتخب الاماراتي يرغب في مواصلة تقديم مستويات متطورة ومنافسة المنتخب السعودي على صدارة المجموعة الأولى .

وسيحاول المنتخب السعودي والذي يدخل البطولة بأسماء جديدة، تحقيق الانتصار والتأهل لدور الأربعة في البطولة وتحقيق اللقب, ويدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم وهو صاحب التاريخ الذي يرجح كفتها في مواجهة مع الإماراتي ، وينوي الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش المدير الفني للأخضر السعودي الاعتماد على المجموعة التي خاض بها مباراة الافتتاح، مع الدفع بمختار فلاتة أساسيا ليعوض زميله هزاع الهزاع، بالإضافة إلى عناصر الخبرة في التشكيلة السعودية المتمثلة في أحمد الفريدي وعمر هوساوي والحارس عساف القرني، وصالح العمري.

في المقابل يدخل المنتخب الاماراتي المواجهة بنجومها الكبار في مواجهة تعتبر من أقوي مواجهات البطولة ، مدرب الفريق الاماراتي المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، الذي يعتمد على طريقة 3 /5 /2 ، والذي يعتبر مواجهة المنتخب السعودي هي الأهم في البطولة ، الايطالي ألبرتو سيعتمد على لاعبي الصف الأول بالمنتخب، وفي مقدمتهم عمر عبدالرحمن «عموري» وأحمد خليل وعلي مبخوت ومحمد عبد الرحمن وغيرهم.