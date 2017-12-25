بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيل..
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار .
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيلي.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.
القيادة تهنئ الرئيس سيباستيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشيلي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيل..
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القيادة تهنئ الرئيس سيباستيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشيلي
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