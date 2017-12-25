تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، خلال استقبال الملك المفدى لهما في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس.
ونقل معاليهما لخادم الحرمين الشريفين تحيات جلالة ملك المملكة المغربية، فيما أبدى – رعاه الله – تحياته لجلالته.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك المغرب
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
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