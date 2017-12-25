ترأس محافظ بقيق الأستاذ محمد بن سعود المتحمي أمس الأول ، اجتماع اللجنة السياحية بالمحافظة لمتابعة أعمال مهرجان ” سفاري بقيق ” بنسخته الثانية وتهيئة موقع المهرجان من البنى التحتية ، وذلك بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية بأطلاق فعاليات المهرجان في الــ 24 من شهر ربيع الثاني الجاري ، الذي تنظمه محافظة بقيق تحت مظلة مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة والجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للمهرجان ومحافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي أن اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية بأطلاق مهرجان سفاري بقيق في نسخته الثانية يؤكد على دعم سموه للمهرجان بشكل خاص والمهرجانات السياحية بشكل عام ، التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع من خلال مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين وتفعيل الفعاليات التراثية الصحراوية.

وأشار المتحمي إلى أن مهرجان سفاري بقيق (تراث الصحراء) سينطلق بنهاية شهر ربيع الثاني الجاري من العام 1439 هــ بفعاليات متنوعة ومشوقة كمهرجان شتوي ويستمر لمدة 10 أيام في الموقع المحدد له على طريق بقيق – صلاصل – والتي تتوافق مع إجازة منتصف الفصل الدراسي ، مشيراً إلى أن الفعاليات هذا العام تطورت بشكل كبير وملحوظ كما تم أعادة بناء القرية على طابع صحراوي ليحاكي حياة وتراث أهالي المنطقة من الصحراء ، حيث سيتم تنفيذ عدد من المسابقات والفعاليات التي تلائم وتتناسب مع الطابع الخاص بالمهرجان .

وأفاد المتحمي بأن اللجنة السياحية التي تم تشكيلها سابقاً تواجدت بالموقع للمعاينة والوقوف ومتابعة أعمال تهيئة الموقع من بنية تحتية للموقع والأشراف على فعاليات المهرجان ، منوهاً إلى أن اللجنة العليا للمهرجان ستعمل على تسهيل كافة المعوقات التي قد تصادف الجهة المنفذة من اجل انطلاق المهرجان في موعده المحدد.

من جهة أخرى أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبداللطيف بن البنيان أن الدور الرئيسي للهيئة هو تأسيس رؤى المهرجان المتخصصة في التراث الصحراوي وحسب مقومات المنطقة، مشيراً إلى أن المهرجان نجح في نسخته الأولى ، كما سيصبح أحد المهرجانات الرئيسة بالمملكة ، وذلك بدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية كونه مختلفا عن بقية المهرجانات بالمنطقة خاصة وعلى نواحي المملكة عامة، منوهاً إلى أن المهرجان سيستغل كافة الطاقات الكامنة في بقيق والهجر التابعة لها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي من إقامة المهرجان من خلال الاهتمام بشباب محافظة بقيق من الجنسين ، وكذلك الحرفيين والأسر المنتجة بالمحافظة ومشاركه أبناء المحافظة في اللجان العاملة بالمهرجان.