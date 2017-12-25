الاتحاد الدولي للشطرنج: تم تأمين تأشيرات للجميع.. والقطريون والإيرانيون قد لا يشاركون لأسبابهم الخاصة

أكد الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE» في بيان نُشر على موقعه الرسمي ليلة أمس، تأمين السلطات السعودية تأشيرات دخول لجميع المشاركين بمن فيهم القطريين والإيرانيين. وقال «FIDE» عبر موقعه الرسمي: «بعد جهود مشتركة بين المسؤولين في الاتحاد الدولي للشطرنج والسلطات السعودية؛ تم تأمين تأشيرات دخول لاعبين من إيران وقطر». وأضاف: «كل ما نُشر على الإنترنت حول رفض منح تأشيرات دخول للمشاركين من إيران وقطر، خاطئ». وتابع: «الحقيقة أن لاعبي إيران وقطر قد يقررون عدم المشاركة، بعد التشاور مع السلطات الخاصة بهم، وهو قرارهم الفردي». وذكر البيان أنه تم قبول تسجيل اثنين من اللاعبين القطريين المرشحين؛ على الرغم من أنهما لم يستوفيا الحد الأدنى من متطلبات التصنيف، وعلى الرغم من أن ذلك سيخلق عبئاً تنظيمياً إضافياً؛ وذلك بحسب تعبير الاتحاد الدولي للشطرنج. ويأتي ذلك ليفنّد رسمياً المزاعم القطرية برفض السلطات السعودية منح لاعبي قطر وإيران تأشيرات دخول للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج التي تنظّمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج، وتنطلق اليوم الاثنين في الرياض؛ وهو ما نَفَته الهيئة العامة للرياضة في بيان رسمي.