يورسيتش : فلاتة هو الخيار الأول أمام الإمارات بعد الهزاع وسنواصل الصدارة

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب المنتخب السعودي أن اللاعب مختار فلاته هو خياره الأول في الهجوم اليوم أمام منتخب الإمارات بعد إصابة هزاع الهزاع بالرباط الصليبي بمباراة الافتتاح أمام المنتخب الكويتي.

وعبّر مدرب الأخضر عن حزنه لإصابة الهزاع بقوله «أنا حزين لإصابة هزاع، الذي قدم مستوى جيدًا خلال فترة الإعداد وكان يعمل بشكل مميز».

وأضاف يورسيتش في المؤتمر الصحفي في خليجي ٢٣ بالكويت «المعنويات مرتفعة داخل المعسكر الأخضر بعد كسب نقاط الافتتاح أمام الكويت ، وهذا ساهم في إعداد متميز لملاقاة منتخب الإمارات اليوم».

وحول مباراة اليوم أمام الإمارات ذكر يورسيتش «شاهدنا مباراة منتخبي عُمان والإمارات عبر الفيديو، ورصدنا عدد من الملاحظات الهي استفدنا منها كثيراً ، متمنين أن نُوفّق في مواصلة الصدارة وكسب النقاط الثلاث».