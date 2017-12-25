الماجستير للموسى

حصل رائد بن سعيد الموسى المدرب التربوي ووكيل متوسطة رجاء بن حيوة في الرياض على درجة الماجستير في أصول التربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.