مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يُقيم «مسرحًا» لتعليم النشء «فنون العَرْضَة»

يتيح مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته الثانية التي ستنطلق بداية شهر يناير المقبل للزوار أن يُدرِبوا أبناءهم على “فنون العَرْضَة”، الحاضرة في المناسبات السعودية، وذلك في مقر المهرجان.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أن فعالية خيمة العرضة السعودية جُهزت واٌعدت لتكون “مسرحًا لتدريب الزوار والمهتمين في تّعلم طريقة العرضة السعودية، كما سيتدربون على الطريقة الصحيحة للإمساك بالسيف وأداء هذه الرقصة الرسمية، وكيفية حمل العلم أثناء أدائها، مشيراً إلى أن المهرجان أعد في دورته الثانية حزمة من البرامج المتنوعة، التي تلبي حاجة الزوار والمهتمين، ورغبات جميع الفئات التي يُتوقع حضورها المهرجان.

وبين المتحدث الرسمي أن المهرجان -في إطار التطوير والتجويد- عمل على إضافة فعاليات جديدة لهذا العام، تجذب الزوار وتربطهم بتراثهم وثقافتهم، وتتميز بتنوع برامجها وأنشطتها؛ ومن هذه الفعاليات خيمة فنون الرمال، وأولمبياد التاريخ السعودي، وأنواع الإبل ونوادرها، والرسم الزخرفي للإبل، والقبة البانورامية، وخيمة العرضة السعودية.