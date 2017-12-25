تقاسم منتخبا السعودية والإمارات صدارة المجموعة الأولى بعد التعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين المقامة في الكويت .

وسيطر كلا الفريقين على مجريات اللعب في شوطي المباراة وكانت فرص الأخضر هي الأخطر خصوصاً في مجريات الشوط الثاني .

واستطاع الأخضر السيطرة لأجزاء من وقت المباراة في الشوط الثاني قبل أن يدخل اللاعب إسماعيل الحمادي نجم المنتخب الإماراتي ، الذي فعّل جانب هجوم “الأبيض” ووصل لمرمى عساف القرني بمحاولات لكنها لم تنجح .

ورغم المحاولات الخطيرة للفريقين مع آخر عشر دقائق من وقت المباراة الا أنهما لم يستثمرا أي فرصة لاقتناص هدف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي .