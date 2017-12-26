الكويت يودّع خليجي23 بركلة العُماني كانو

ودع المنتخب الكويتي مستضيف منافسات كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 23″ بعد خسارته بهدف دون رد من منتخب عمان في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وتعتبر خسارة الأزرق هي الثانية بعد خسارته من المنتخب السعودي بهدفين لهدف في مباراة الافتتاح.

جاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك “كانو” في الدقيقة 58 لتستعيد عمان ثلاث نقاط بعد أن فقدتها في مباراتها مع الإمارات في الجولة الأولى .

وكانت السعودية تعادلت مع الإمارات بدون أهداف ليتقاسما الصدارة برصيد أربع نقاط .