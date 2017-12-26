المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجير العاصمة الأفغانية كابول

8520
طباعة التعليقات

الرياض –  واس  

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومة وشعبا، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء، مجددا وقوف المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد التطرف والإرهاب.

الرياض  |  واس

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك