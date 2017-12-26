بلومبيرغ: بورصة قطر سجلت الأداء الأسوأ عالميا

وصفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، الأحد، مؤشر بورصة قطر بـ»صاحب الأداء الأسوأ في العالم لهذا العام»، متوقعة أن تبدأ الأسهم القطرية العام المقبل 2018 بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010 مقارنة بأقرانها من الأسواق الناشئة، وهو ما اعتبرته تغيراً لأسهم الدولة التي كانت تُتَداول بأسعار عالية على مر معظم السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت الوكالة الأميركية أن تردي الاقتصاد القطري يعود إلى مقاطعة الرباعية العربية وهم: السعودية، الإمارات، البحرين، مصر للدوحة، حيث قامت الدوحة باللجوء إلى بيع العديد من الأصول بعد مقاطعتها من قبل دول الخليج، عقب اتهامها بدعم الإرهاب.

وقالت بلومبيرغ «إن عملية بيع الأصول التي لجأت إليها قطر عقب المقاطعة، أدت إلى هبوط قيم المؤشر، وفي حين ستكون السياسة محور التركيز في عام 2018، يقول المحللون والمستثمرون إن بعض الأسهم في الدوحة تُتَداول حاليا بمستويات مغرية».

ورغم أن المؤشر القطري قد قلّص من خسائره في الأسبوعين الماضيين، على أساس التفاؤل بأن ميزانية عام 2018 سوف تدعم النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أنه لا يزال منخفضا بنسبة 18% في 2017، وهي ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار، كما استمر المؤشر القطري في التراجع، إذ انخفض بنسبة 0.3% الأحد.