“شديد ري” تحصد جائزة “أفضل وسيط لإعادة التأمين” في المملكة العربية السعودية من أربيان بزنس

حصدت شركة “شديد ري”، احدى الشركات التابعة لشديد كابيتال القابضة، وواحدة من أفضل 20 وسيطاً لإعادة التأمين في العالم، والوسيط العربي الوحيد المعتمد من قبل مؤسسات لويدز، جائزة “افضل وسيط لإعادة التأمين” في المملكة العربية السعودية من “جوائز أرابيان بيزنس” وذلك لنجاحها المتميز وابتكاراتها في قطاع اعادة التأمين.

وخلال حفل أقيم في 19 فبراير، كرّمت “جوائز أرابيان بيزنس – السعودية” لعام 2018، كبار الشخصيات والشركات التي حققت نجاحات مبتكرة ومميزة وأسهمت بفعالية في تنشيط قطاع الاعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

ويأتي فوز “شديد ري” بالجائزة ليعزز مكانتها الرائدة في السوق السعودي، خصوصاً بعدما نجحت الشركة – بفضل تعاونها مع العديد من مزودي الخدمات ومن خلال استنادها الى أبحاث مواكبة لتطورات السوق – في تطوير مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة للشركات في مجال إعادة التأمين في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ إيلي أبي راشد، الرئيس التنفيذي لشركة “شديد ري” السعودية:

“يسرّنا تكريمنا من قبل جوائز أرابيان بيزنس المرموقة. فهذا الفوز شهادة على تميز مكانة شديد ري وسمعتها الطبية في السوق المحلي، إدارتها الفعالة للأعمال وأدائها المستدام. لطالما كانت شديد ري سباقة في تنفيذ إجراءات إدارة الجودة في اطار عملياتها اليومية، ما يعكس أدائها القوي والمتماسك على مرّ السنين. حصولنا على هذه الجائزة القيمة يعود لثقة عملائنا بنا واليوم نود تقاسمها معهم، وتأكيد التزامنا تجاههم بتقديم خدمات على مستوى تطلعاتهم عنوانها الشفافية والكفاءة. من خلال توظيف أفضل الممارسات التي قادتنا إلى التأهل لنيل جوائز مماثلة، تمكّنا من تحسين أداء شركتنا ورسخنا ثقافة الإنجاز التي من شأنها تعزيز النمو المستدام”.

وأضاف: “إن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية هو الأكبر في المنطقة، وهو قابل لمزيد من النمو المتسارع في السنوات المقبلة، بفضل التوسع والتنوع الاقتصادي الذي يمهّد لتعزيز الطلب على منتجات إعادة التأمين ذات الكلفة المدروسة والتي تحاكي احتياجات السوق الاستهلاكي الضخم في المملكة تحت توجيه وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. سنواصل هذه المسيرة بإستراتيجية ثابتة، وسنستمر في تزويد الشباب السعودي بفرص التدريب والتطوير المهني، اجتذاب المواهب وصقل مهاراتهم، وصولاً إلى بناء قوة عاملة وطنية قادرة على قيادة أعمال إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية مستقبلاً”.

ويأتي إنجاز “شديد ري” الجديد ليضاف الى سلسلة الجوائز والألقاب الإقليمية والدولية المرموقة التي حصدتها الشركة مؤخراً. اذ حصلت “شديد ري” على جائزة “افضل وسيط إعادة تأمين لعام 2017″ خلال الحفل الرابع لتوزيع جوائز قطاع التأمين، الذي نظمته مجموعة «ميدل إيست إنشورانس ريفيو» ، وجائزة التميز في إدارة المخاطر والتأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 من ” Global Reinsurance and StrategicRISK ” ، فضلا عن نيلها لقب “وسيط إعادة التأمين للعام” في حفل توزيع جوائز الخليج للتأمين عام 2010، جوائز الشرق الأوسط لصناعة التأمين عام 2011، جوائز إنشوريكس 2010 و 2011 و 2013، وجائزة صناعة التأمين في الشرق الأوسط عام 2015.

خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، أصبحت شركة “شديد ري” الوسيط المفضل للعديد من مزودي خدمات التأمين الإقليميين والدوليين لسوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من أسرع شركات إعادة التأمين نمواً في اوروبا، الشرق الاوسط وافريقيا.