هواوي تعزز  هاتفها الجديد HUAWEI Mate10 lite بتقنية بصمة الوجه

أطلقت هواوي تحديثا لبرمجيات هاتف مايت 10 لايت وأضافت تقنية بصمة الوجه وتقنية الكاميرا المعزّزة بالواقع المدمج. وسوف تحصل هواتف هواوي مايت 10 لايت، التي تحظى بشعبية هائلة في سوق الهواتف المحمولة العالمي، على نسخة مطورة من بصمة الوجه Face ID، وهي تمتلك شاشة عرض كاملة وأربع كاميرات لتقدم هاتف لا مثيل له لعملائها.

ميزة بصمة الوجه المتقدّمة

يقدم هواوي مايت 10 لايت للمستخدمين امكانية فتح الهاتف من خلال ميزة بصمة الوجه. فهو يجمع المعلومات عن ملامح الوجه من الصور التي يلتقطها المستخدم، فهو يمكنه التعرف بسرعة على ملامح الوجه، سواء كان الوجه الأمامي، الوجه الجانبي، زاوية عالية أو زاوية منخفضة، ويلتقط تفاصيل الوجه ليفتح الشاشة في غضون 800 ميلي ثانية فقط. هناك اختلافات صغيرة في ميزة بصمة الوجه بين هواوي مايت 10 لايت والأجهزة الأخرى، حيث يتطلب من مستخدميها السحب لفتح الشاشة بعد التعرف بوجه المستخدم. بينما في هواوي مايت 10 لايت يكون الإستخدام أسهل،. حيث يمكنك اختيار كيفية فتح الهاتف: إما عن طريق الفتح ببصمة الوجه المباشر أو السحب للفتح.

وبالاضافة إلى ذلك، يوفر هواوي مايت 10 لايت إعدادات ذكية لعرض الاشعارات على الشاشة المقفلة، وعرض معلومات الاشعارات مثل رسائل الـSMS، واتساب وفيسبوك، ولا يمكن إلّا للمستخدمين المعنيّين رؤية محتوى الاشعارات، ويتم إخفاءه من الناس اللآخرين لحماية خصوصية المستخدم. كما يمكن لكل مستخدم اختيار إعداداته وفقا لعاداته.

ميزة بصمة الوجه بسيطة ومريحة، ولكن الكثير من الناس يعتقدون أنّها ليست آمنة. تأتي ميزة بصمة الوجه في هاتف هواوي مايت 10 لايت بثلاثة تدابير أمنية: الأولى هي ضمان أمانة التخزين حيث يتم تخزين معلومات الوجه في منطقة TEE من وحدة المعالجة المركزية HiSilicon Kirin 659 التي توفر الأمن على مستوى الشريحة. التدبير الثاني هو تحديد الأمانة الخوارزمية؛ بحيث تجمع الخوارزمية أكثر من 1000 نقطة من بيانات الوجه للتأكد من أن هاتفك لا يعترف إلّا إلى وجهك. والتدبير الثالث هو منع شخص آخر من فتح الهاتف في حين أن مالك الهاتف نائم. بحيث لا يمكن تفعيل الخيار إلا في حال كانت العيون مفتوحة، ويتم فتح القفل بسرعة استثنائية لا تتجاوز 800 ميلي ثانية فقط. هواوي مايت 10 لايت ليس سهل الاستخدام فحسب، بل إنه في غاية الأمان.

عصر جديد لشاشة العرض الكاملة FullView

يتميز الهاتف بالتصميم الأنيق النحيف والأداء المتقدم والسعر المناسب، مثل شاشة عرض كاملة FullView بحجم 5.9 بوصة عالية الدقة ذات الحواف الرفيعة والتي تأتي بأبعاد 18:9 وأربعة كاميرات، كاميرا امامية وخلفية مزدوجة تجعله خيارا مميّزا لمحبي التصوير وخاصةً السيلفي.

ويتميّز هاتف HUAWEI Mate10 lite بشاشة مبهرة بحجم 5.9 بوصة توفر تجربة مشاهدة رائعة تساهم في تصميم الجهاز الأنيق لجعل حمله أسهل وأكثر راحة، حيث تم تصميمه ليتضمن شاشة عالية الجودة FHD+ والتي تمنح المستهلكين سبل التواصل السلس بوسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة الفيديوهات وقراءة الكتب وممارسة الألعاب وتصفّح صفحات الانترنت.

ويحتل حجم العرض في الشاشة نسبة 83% من حجم شاشة العرض الكاملة التي تأتي بحجم 5.9 بوصة حيث تحقق القاعدة الذهبية بمعدل 2:1 والتي تمنحك سهولة في التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي والتصفح والألعاب، بينما يتيح تشغيل تطبيقين في نفس الوقت والاستمتاع بهما في آن واحد.

ويعمل HUAWEI Mate10 lite بنظام التشغيل أندرويد 7.0 نوجا مع واجهة هواوي EMUI 5.1، وزودت هواوي الهاتف بمعالج Kirin 659 ثماني النواة، وبذاكرة 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية سعتها 64 جيجابايت، ويدعم الهاتف زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت، ويحمل الهاتف بطارية قدرتها 3340 ميللي أمبير/ساعة.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HUAWEI Mate10 lite باللون الذهبي والأسود والأزرق بسعر 1099 ريال