ميليسي و إدوارد يودعان دياز ونجله

وجه الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، لاعبا الهلال، رسالتين إلى الأرجنتيني رامون دياز، المقال حديثا من تدريب الفريق، ونجله إيميليانو مساعده في الطاقم الفني.

وقال ميليسي، موجهًا حديثه لدياز: «كان من الشرف والامتياز العمل معك بكل هذا التواضع والصدق، بالنسبة لي ستظل الأفضل.. شكرًا لك».

ووجه إدواردو رسالة لإيميليانو قائلا: «أخي، أود أن أشكرك على كل شيء، أنت أخ وصديق عشنا سويًا لحظات لا تنسى، إنجازات وصراعات، ودائما ما حاربت من أجل اللاعبين، ونحن مدينون لك بذلك.. أنا ممتن لك كثيرًا، وشكرا على أنك كنت تعاملنا كأسرة، وهذا لا يقدر بثمن.. كل التوفيق لك وسنظل أخوة حتى الموت».