قمة الاتحاد والشباب تخطف الأضواء في جدة

تستكمل اليوم « الجمعة « مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .

وتمثل كأس خادم الحرمين أهمية خاصة للفرق السعودية، لكنها تبدو أكثر اهتمامًا بالنسبة للأندية التي فقدت الأمل في المنافسة على لقب الدوري، مثل الاتحاد والشباب .

وتبدو الفرصة سانحة أمام هذه الفرق للتتويج بلقب الكأس، بعد أن ودع الهلال البطولة .

وتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة، عندما يحل الشباب ضيفًا على الاتحاد على استاد الملك عبدالله الجوهرة المشعة.

وتحظى المباراة باهتمام بالغ من الفريقين، حيث يحاول كلٌ منهما مواصلة المشوار في البطولة حتى الصعود لمنصة التتويج، لتكون هذه الكأس أفضل ما يمكن أن يقدمه أي منهما لجماهيره .

الفريقان يملكان عناصر جيدة قادرة على تجاوز كل الظروف متى ما ظهرت بالصورة الفنية المطلوبة وتعاملت مع مجريات المباراة بواقعية.

الاتحاد ، تأهل لهذا الدور عقب فوزه على الكوكب «درجة أولى» 3-1 في الدور 32 ثم الفوز على ضمك 2-1 في ثمن النهائي، ويطمح في إزاحة ضيفه من البطولة الغالية والتواجد في الدور قبل النهائي.

وتأهل الشبال لهذا الدور بعد فوزه على نجران «درجة أولى» 2-0 في الدور الأول ثم تجاوز الخليج «درجة أولى» 3-1 في ثمن النهائي