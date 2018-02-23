الباطن يكتب نهاية مريرة للنصر ويقصيه من جميع البطولات

خسر النصر 1/0 على ستاد الأمير فيصل بن فهد، ليودع من دور الـ 8، ليكون السقوط الثاني له أمام الباطن بعد الخسارة 3/0 في 15 من الشهر الحالي

امتد تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على نظيره النصر ليشمل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح الفريق السماوي في إقصاء العالمي من دور الـ8 للمسابقة المحلية بالفوز عليه بهدف نظيف.

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بات عُقدة النصر سواء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بنظيره النصر في 4 مواجهات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة فيها للفريق السماوي.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في تحقيق الفوز على نظيره النصر بمباراتين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفاز العالمي في لقاء، وتعادل الفريقان في مواجهة وحيدة.

وعقب نهاية المباراة ألقى عدد من مشجعي النصر زجاجات المياه على رئيس النادي سلمان المالك واللاعبين والمدرب اليوغسلافي كرونوسلاف يورتشيتش.

وظهر في مقطع الفيديو غضب مشجعي النصر الكبير، خاصة أن الفريق سيخرج خالي الوفاض الموسم الحالي، مع الخروج من كأس خادم الحرمين، وتأخره بـ 16 نقطة عن الهلال متصدر الدوري السعودي قبل 5 جولات على النهائية مع يعني فشله في الفوز بالبطولة.

كما هاجمت الجماهير حافلة الفريق بالحجارة لدى خروجها من الملز.

عبّرت جماهير نادي النصر عن غضبها الشديد بعد خسارة الفريق 0/1 أمام الباطن في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس.

وتفاعل الإعلاميون مع مباراة النصر والباطن عبر حساباتهم الخاصة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكدوا أن الفريق السماوي دخل تاريخ المسابقات المحلية بعدما نجح في الفوز على العالمي بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي للمحترفين وأطاح به من كأس الملك.

وكتب الناقد الرياضي محمد البكيري عن مباراة النصر والباطن: “رعد الشمال.. أبرق وأرعد في الملز. ثم أمطر قلوب النصراويين بخسارة مريرة. ضربتين في الراس تووووجع. مبروك للسماوي المكافح. ولأبناء حفر الباطن الذين بحق لهم الفخر بفريقهم”.

وأضاف الإعلامي الرياضي بندر الشهري عن مباراة النصر والباطن قائلًا: “بعد مغادرة النصر من كأس الملك لكل من كان يرمي التهم جزافاً ويقول إن هذه البطولة محجوزة للنصر! أين أنتم؟.. اعتذروا من الجميع .”.