الشهري سعيد بفوز فريقه على القادسية

أعرب سعد الشهري، المدير الفني لفريق الاتفاق، عن سعادته البالغة بفوز ناديه، على مضيفه القادسية، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 16 لبطولة الدوري السعودي.

وقال الشهري، «الآن نشعر بالراحة من ضغوطات الهبوط، وسنبدأ فورا العمل على تحسين مركزنا بجدول ترتيب الدوري».

وأبدى الشهري، رضاه التام إزاء المستوى الكبير الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة، مشيدا في الوقت ذاته بأداء فريق القادسية.

وأوضح «المباراة كانت تنافسية وحساسة، قدمنا مواجهة قوية ولائقة فنيا وتكتيكيا».

يذكر أن الاتفاق رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد القادسية عند 19 نقطة في المركز الـ 12.