ركن الحائط والعجاجة بالجنادرية يواصل استقبال زواره

استهوى ركن لجنة التنمية بالحائط و المركز الاجتماعي بالعجاجة الكثير من زوار بيت حائل المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة 32 .

ويشتمل الركن والذي يشارك فيه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحائل، والتي تعرض الإنتاج الحرفي، الذي يشمل أعمال حرفيات المنطقة، وإبداعاتهن في التطريز والخياطة، يشاهد الزائر جناح لجنة تنمية الحائط والعجاجة، والذي يحتوي على منتجات سعف النخيل المعروفة بـ «الخوص»، ولها مسميات أخرى كثيرة منها «السعفيات» و«صناعة النخيل»، وحرفة نسج الصوف المعروفة بصناعة «السدو»، وهي من الحرف التقليدية القديمة من اعمال فتيات المركزوقال المشرف على الركن صالح الحربي ، أن هذه المشاركة بالجنادرية وتحديداً بيت تعد الرابعة على التوالي ، وأضاف الزائر للركن يشاهد نموذجًا للأنشطة التراثية التقليدية الشعبية في النسيج والخوصيات .

وقال : يعد هذا الفن من الصناعات التقليدية التي برعت فيها المرأة السعودية عامة، لاسيما في منطقة حائل ، إذ لا يكاد يخلو بيت فيها من منسوجات هذا النشاط التقليدي اليدوي.