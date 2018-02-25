تعليق الدراسة غدا الأحد في مدارس تعليم  الشرقية لاستمرار هطول الأمطار

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أصدرت قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأحد 1439/6/9 في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.

وأضاف بأن قرار التعليق جاء بناء على توصية وردتنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن التوقعات تؤكد استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة ورياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية .

ولأهمية سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي المدارس تقرر – بمشيئة الله – تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس المنطقة .

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني، وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالات الجوية، سائلاً الله تعالى للجميع السلامة.