د.سليمان الحبيب يستثمر 3 مليار ريال لإنشاء مستشفيين بمدينة جدة

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن استثمارها لثلاثة مليارات ريال لإنشاء مستشفيين جديدين رقمين “Digital Hospital” بوسط وشمال مدينة جدة ، ويأتي ذلك تماشياً مع خططها التوسعية ومع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 . والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بالمنظومة الصحية ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين . ذكر ذلك سعادة الأستاذ ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية.

والذي قال أن هاذين المستشفيين سيحدثان طفرة نوعية في واقع الخدمات الصحية بالمنطقة ، وهي أولى استثمارات المجموعة بالمنطقة الغربية بعد مناطق الرياض والقصيم والشرقية . وعن التصاميم الخاصة بالمشروعين قال الحقباني أننا ولله الحمد أنهينا التصاميم الهندسية الأولية لهما وتم الحصول على رخصة الموافقة المبدئية من أمانة محافظة جدة . إذ أن الإدارة الهندسية لدينا سخرت كافة إمكانياتها لإنهاء هذه التصاميم في الوقت المحدد ووفقاً لأحدث المعايير العالمية ، مؤكداً أن المشروعين سيوفرا أكثر من 5000 فرصة وظيفية سيستفيد منها أبناء وبنات محافظة جدة .

وأوضح الحقباني أن المجموعة تتطلع من خلال هاذين المشروعين إلى تحقيق أعلى معدلات النجاح في الرعاية الصحية المقدمة من خلال تطويع التقنيات الإلكترونية المبتكرة وتطبيق الحلول والخيارات الإلكترونية التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي .

ونوه الحقباني إلى أن المشروعين سيضمان بين جنباتهما مراكز متخصصة في طب وجراحة القلب للكبار والصغار ومركزاً لعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب ومركز متكامل لعلاج أمراض السمنة يقدم جميع الحلول الجراحية وغير الجراحية ومركزاً للغسيل الكلوي ومركز متخصص لعلاج الأورام للأطفال والكبار وآخر لزراعة الكلى ، بالإضافة إلى مركز للعناية المركزة للأطفال الخدج والكبار وغرفاً للقسطرة Hybrid Cath lab لإجراء عمليات القلب المفتوح وغرفاً للعمليات بجانب أقسام الطواريء والأشعة والمختبر، وجميع هذه المراكز والأقسام سيتم تأسيسها وتجهيزها وفقاً لأعلى المعايير العالمية وكذلك توصيات الهيئات الطبية الأمريكية والأوروبية .

وأضاف الحقباني أن الإستثمار في هاذين المشروعين هو امتداد لاستثمارات المجموعة في الخدمات الصحية قائلاً : أننا نعمل حالياً على إنهاء مشروع مستشفى الخبر ، والذي أُنجز منه أكثر من 75% واستثمر فيه مليار و 800 مليون ريال وسيمثل إنموذجاً متفرداً في الرعاية الصحية الرقمية وواجهة صحية مضيئة للمنطقة الشرقية.

كما أننا توجهنا للإستثمار بمدينة الجبيل الصناعية بمليار و 300 مليون ريال ، وهو أحد المشاريع التي تفضل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بإطلاقها خلال زيارته لمدينة الجبيل . وقد استكملت التصاميم بنسبة 100 % ويتم العمل حالياً على استكمال التراخيص اللازمة للبدء فيه . بالإضافة إلى استثمار 2 مليار ريال بالعاصة الرياض لإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط والذي يقع بحي الصحافة شمال الرياض والمكون من 25 طابقاً.

الجدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية تعتبر من أهم وأكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط ، والتي ارتبط اسمها بالنجاحات المتميزة في مجال الخدمات الطبية ، بالإضافة إلى استقطابها للكفاءات العالمية المتخصصة .