أدلة جديدة على خيانة “تنظيم الحمدين” في قطر لشهداء السعودية ودول التحالف باليمن

قدَّم سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، اليوم الأحد، دليلًا جديدًا على خيانة تنظيم الحمدين في قطر لشهداء السعودية ودول التحالف في اليمن.

ونشر القحطاني تغريدة كتبها عبد الله العذبة، مستشار الديوان الأميري في قطر، يسيء فيها لأبناء المملكة، مستعينًا بكلمات لزعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي.

وقال القحطاني في تغريدته: “سبق أن قلت إن من محاسن الأزمة مع سلطة قطر، هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية، وعملهم المنظم ضد السعودية. أمس، مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي، ينتصر للحوثي صراحةً ويثبت ما قلناه من خيانة السلطة لشهدائنا بالسعودية ودول التحالف وحربنا العادلة”.

كما استعان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتغريدة سعود القحطاني للتأكيد على أن الأزمة القطرية كشفت بوضوح دعم تنظيم الحمدين لوسائل إعلام معادية للسعودية وبنائهم شبكات اجتماعية وإعلامية تستهدف المملكة.

وذكر آل الشيخ، في تغريدته: “كما قال أخي أبو خالد: لسنوات ونحن نواجه تنظيم الحمدين عن دعمهم لوسائل إعلام معادية للسعودية وبنائهم لشبكات اجتماعية وإعلامية تستهدف المملكة وكانوا يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون فكشفتهم الأزمة بوضوح. واليوم مستشار تميم ومسؤول السعودية يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي وحقيقة نظرتهم لنا”.