هواوي تجلب عالما مترابطا في المنتدى العالمي للأجهزة الجوالة MWC

استكمالاً لنجاحاتها خلال مسيرتها الطويلة في تقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة الجوالة مصممة باحدث التقنيات، كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن الكومبيوتر المحمول الجديد HUAWEI MateBook X Pro والجهاز اللوحي HUAWEI MediaPad M5 وأحدث حلول المستخدمين بتقنية الجيل الخامس للاتصالات، وهي مجموعة الأجهزة الأولى من نوعها على نطاق تجاري على مستوى العالم التي تدعم معيار الاتصالات 3GPP المبتكر لتقنية الجيل الخامس. ومن خلال تحديثات مذهلة وتصميمها الجديد والأداء المتميز الذي تقدمه، تسلط مجموعة الأجهزة الجديدة الضوء على قوة التقنية في تقديم تجارب حوسبة مبتكرة.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “لدينا في هواوي رؤية حالمة بعالم مترابط، ولتحقيق هذا الهدف فإننا نستثمر بشكل كبير في الأبحاث والتطوير لفهم الطرق التي يتفاعل بها الناس ويتواصلون مع التقنية. وقمنا بتحديد مهمتنا، للتركيز على ما وراء حدود التقنية والابتكار. ومن خلال جهازي هواوي MateBook X Pro وهواوي MediaPad M5 وأول حلول عالمية لشبكات 3GPP 5G CPE في العالم، فإننا نفي بوعودنا في تقديم أجهزة مبتكرة تعيد تعريف تجربة الحوسبة للمستخدم”.

وسيكون جهازا هواوي MateBook X Pro وهواوي MediaPad M5 متوافرين ابتداء من ربيع عام 2018 في كل من منطقة الشرق الأوسط والصين وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ومنطقة أسيا والمحيط الهادئ.

هواوي MateBook X Pro

ويقدم هذا الكومبيوتر المحمول شاشة كاملة HUAWEI FullView Display تعمل باللمس بقطر 13,9 بوصة وتدعم دقة العرض 3K، بالإضافة إلى تغطية الشاشة نسبة 91٪ من اجمالي مساحة العرض. ويعمل هذا الكومبيوتر بالجيل الثامن من معالجات Intel Core من طراز i7 وi5، ويقدم بطارية تعمل بقدرة 57,4 (واط في الساعة)، ووحدة معالجة للرسومات من طراز NVIDIA GeForce MX150 بذاكرة GDDR5 تبلغ 2 غيغابايت ما يجعله من أخف وأقوى الكومبيوترات المحمولة فى السوق. ويأتي الجهاز مزوداً بنظام Dolby Atmos الصوتي المطور، مع مكبرات صوت مصممة لتوفير أفضل أداء للصوتيات من Dolby والتي تعمل على نشر تدفق الصوت في كافة الإتجاهات، الأمر الذي يعزز تجربة الاستخدام.

هواوي MediaPad M5

وتتميز واجهة الجهاز اللوحي MediaPad M5 بتصميم مريح، مع زجاج 2.5D وشاشة عرض تدعم دقة العرض 2K وبقطري 8,4 أو 10,8 بوصة، بالإضافة إلى تصميمه الأنيق ومكبرين أو 4 مكبرات صوت صممها مهندسو شركة Harman Kardon المتخصصة في الصوتيات. وتوفر تقنية Histen من هواوي تجربة صوتية غامرة ثلاثية الأبعاد من خلال مكبرات الصوت التي تدعم التقنيات الصوتية فائقة الجودة والاستثنائية. ويأتي طراز الجهاز اللوحي هواوي MediaPad M5 بشاشة عرض بقطر 10,8 بتقنية M-Pen مع قدرة القلم الرقمي على التعرف على 4,096 مستوى مختلفا من الضغط/ موفراً بذلك دقة فائقة وسهولة تدوين الملاحظات على الجهاز والرسم والتصميم.

حلول 3GPP 5G CPE

وتقدم هواوي مجموعة من حلول الشبكات للمستخدمين تدعم معيار الاتصالات 3GPP لتقنية الجيل الخامس. وتتميز مجموعة الحلول التي تلائم الاحتياجات الثابتة والمتنقلة سرعات عالية من تحميل البيانات تصل إلى 2 غيغابت في الثانية (256 ميغابايت في الثانية، ذلك أن الغيغابايت الواحد يعادل 8 غيغابت)، كما تدعم تقنية اتصال الجيل الرابع والجيل الخامس. وتعتمد الحلول على شرائح معالجة هواوي Balong 5G01 التي تم تطويرها داخليا، وهي أول شرائح معالجة على نطاق تجاري في العالم تدعم معيار الاتصال 3GPP الذي يدعم جميع نطاقات الترددات لشبكة الجيل الخامس، بما في ذلك الترددات تحت نطاق 6 غيغاهرتز، والترددات بموجات المليمتر.