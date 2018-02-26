انطلاق الدورة 32 من مهرجان الجنادرية بمشاركة واسعة محليا وإقليميا ودوليا 

أعلنت شركة زيوت شل السعودية عن مشاركتها في الدورة 32 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية ” والذي قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بافتتاحه يوم الاربعاء الماضي الموافق 7/2/2018 والذي يعد اضخم المهرجانات الثقافية التي تقام في المملكة العربية السعودية ، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الرسمية والخاصة ، ويستمر المهرجان ، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني ، لمدة ثلاثة اسابيع ، ويشهد حضورا كثيفا في كل عام ، ومن المتوقع ان يصل عدد زوار المهرجان هذا العام 12 مليون زائر من مختلف مدن المملكة والدول المجاورة وقد اعلن منظمي المهرجان عن مشاركة دولة الهند في دورة هذا العام بصفة شرف المهرجان.

وقد جاءت مشاركة زيوت شل السعودية في هذا المهرجان المميز ، رغبة منها في التواجد في هذا الحدث الاضخم على مستوى المنطقة وللتأكيد على ارتباطها بالمجتمع الذي تعمل فيه ومشاركة ابناءه مناسباتهم واحتفالاتهم . وقد حرصت زيوت شل السعودية على ان تكون مشاركتها هذا العام بشكل منفرد لتتمكن من ابراز منتجاتها وخدماتها بشكل واضح ، حيث قامت بتجهيز منصتها التي بلغت مساحتها 300 متر مربع تجهيزا كاملا بالعديد من منتجات الشركة والأنشطة المختلفة ، بما في ذلك ملعب مصغر لممارسة كرة القدم ، ومقهى لخدمة الزوار ، بالإضافة الى جدول زمني يوضح تاريخ الشركة وتواجدها في المملكة العربية السعودية على مدى 76 عاما الماضية . كما تواجد العديد من ممثلي الشركة الذين قاموا بالرد على استفسارات الزوار عن مختلف منتجات الشركة من زيوت المحركات والشحوم الصناعية .

وقد تم تخصيص جزء من منصة الشركة لإقامة مسابقة خاصة بمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 الذي يقام في روسيا عبر الرابط: وقد تحظى هذه المسابقة بتنافس كبير بين الزوار.

وتجدر الاشارة الى ان زيوت شل السعودية هي الشركة الوحيدة المصنعة لزيوت المحركات ومواد التشحيم المشاركة في المهرجان ، وقد شكلت منصتها نقطة جذب قوية للزوار الذين رغبوا في التعرف على احدث منتجات وخدمات الشركة ، بما في ذلك زيت المحركات الشهير “شل هيلكس ” التخليقي ، والمصمم لتحسين الأداء من خلال المساعدة في الحفاظ على نظافة المحرك وتقليل الاحتكاك والتآكل ، تحت اقسى ظروف القيادة . كما قامت الشركة بتقديم معلومات وافية عن مراكزها “شل فاست لوب” للخدمة السريعة المنتشرة في مختلف انحاء المملكة , التي توفر خدمات تغيير الزيوت والصيانة الخفيفة . وبهذه المناسبة قامت الشركة بمنح خصما خاصا قدره 20% لتغيير زيت محرك السيارة في أي من مراكز “شل فاست لوب” للخدمة السريعة واستخدام زيوت شل هيلكس التخليقية .

يشار الى ان زيت المحركات شل هيلكس و مراكز “شل فاست لوب” للخدمة السريعة ، هما الراعي الرسمي للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم ، وتأتي هذه الرعاية حرصا من الشركة على التواجد في المحافل الشبابية تقديرا منها للدور المميز للشباب في رفعة وتقدم المجتمع .

حيث ان سيارات اليوم تحتاج إلى زيت محركات يلبي الحاجة الى توفير افضل اداء تحت اقصى ظروف القيادة ، من هنا قامت شركة شل العالمية بإنتاج زيت تخليقي تحت اسم زيوت شل هيلكس الترا ، وهي مجموعة من الزيوت توفر الحماية الكاملة والنظافة التامة والأداء الافضل للمحركات . ومجموعة منتجات شل هيلكس تشمل Helix Ultra 5W-40 و Helix Ultra 5W-30 و HX8 DEXOS و HX7 و HX5 و HX3 .

وبمناسبة مشاركة زيوت شل السعودية في مهرجان الجنادرية لهذا العام ، قال السيد وقار صديقي، المدير التنفيذي لشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة، ان هذه المشاركة تأتي من سياسة الشركة التي تحرص على التواجد في المناسبات المجتمعية كونها جزء من هذا المجتمع ، وتواجدها يعزز علاقتها بأفراده، ويساهم في ايصال رسالتها الخاصة بمسئوليتها الاجتماعية تجاهه ، كما تتيح لها تعريف المستهلك بمنتجاتنا من زيوت المحركات ومواد التشحيم المتطورة ، بالإضافة الى خدماتنا الخاصة بتغيير الزيوت. ثم اضاف :” منصتنا هذا العام تزخر بالعديد من الانشطة التي تتطلب مشاركة الجمهور ، من بينها مسابقة للفوز بتذاكر سفر وإقامة لحضور اول مباراة للفريق الوطني لكرة القدم في كأس العالم الذي سيقام في روسيا كوننا الراعي الرسمي للمنتخب ، والذي نتمنى له كل التوفيق في مشواره الدولي “.