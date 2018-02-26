تعيين نور الدين اليافي مديراً عاماً للفندق

يضم الفندق 174 غرفة، تشمل منازل صيفية ومساكن ملكية

عرض خاص بمناسبة الافتتاح بدءاً من 15 مارس بسعر قدره 129++ ديناراً بحرينياً

أعلنت “مجموعة جميرا” اليوم عزمها على افتتاح فندقها الأول بمملكة البحرين “جميرا رويال سراي” يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، ليقدم لزواره لمسة جديدة تجمع بين الرقي والبساطة على شاطئه الخاص في منطقة السيف على الساحل الشمالي للمنامة. ويوفر الفندق المستوحى من المنازل الصيفية البحرينية التقليدية، مزيجاً رائعاً يجمع بين أصالة التاريخ العريق والثقافة الحديثة والمطاعم الراقية وخيارات الاستجمام ومسبحاً مميزاً.

سيضم الفندق الجديد المكون من 174 غرفة تطّل على البحر، تشكيلة فريدة من المنازل الصيفية والأجنحة الملكية ومقصورات الكابانا المحيطة بالمسبح والمطاعم والمقاهي التي تجمع بين الرقي والبساطة. وتقدم “ردهة ذا بالم” المطلة على مياه الخليج العربي الزرقاء المتلألئة لزوراها أفخر أصناف المعجنات الفرنسية والقهوة العالمية محضرة بأيادي مختصين كولومبيين، في حين يتيح مطعم “الحديقة” بجوار المسبح فرصة الاستمتاع بالعصائر المنعشة وسط أجواء ساحرة بين أشجار الزيتون المحيطة بالمسبح.

ويضم الفندق أيضاً قاعات داخلية وخارجية للاجتماعات قادرة على استيعاب 400 شخص، ومنتجع ” تاليس سبا” من جميرا الذي سيقدم لرواده باقة متميزة من العلاجات في جناحه الخاص.

إضافةً إلى “مطعم ولاونج بلاي” بمفهومه القادم من دبي بإدارة الشيف المعروف ريف أوثمان، والحائز مؤخراً على جائزة “أفضل مطعم للعام” من “جوائز تايم آوت دبي للمطاعم” بمثابة إضافة متميزة تثري قائمة مرافق الفندق، ومن المقرر افتتاحه في 28 فبراير أيضاً.

وتعليقاً على الافتتاح، قال نور الدين اليافي الذي سيشغل منصب مدير عام فندق جميرا رويال سراي وسيتولى مسؤولية إطلاق المنهجية الفريدة التي تتبعها جميرا على صعيد الضيافة الفاخرة في مملكة البحرين: “يمثل افتتاح ’جميرا رويال سراي‘ مناسبة هامة بالنسبة لنا، لكونه فندقنا الأول في البحرين، وأول افتتاح لنا في عام 2018 أيضاً. ولا شك في أن الفندق سيكون معلماً بارزاً يجتذب الزوار الراغبين باكتشاف مملكة البحرين، كونها تعد وجهة مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع للزوار من مختلف أنحاء منطقة الخليج، ومقصداً متميزاً لعشاق ارتياد المطاعم والمقاهي الفاخرة. ونحن على ثقة بأن هذا الفندق الفاخر الذي يجمع بين الرقي والبساطة سيحظى بجاذبية كبيرة في أنظار الأعداد المتنامية من زوار البحرين سنوياً، وسيصبح وجهة مفضلة لدى سكان المملكة”.

تم استيحاء تصميم غرف الفندق من التاريخ البحريني العريق في مجال الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، ويتجلى ذلك في ألوانها التي تتدرج بين عرق اللؤلؤ والفضي اللامع وتدرجات ألوان المحيط الزرقاء، بينما تتضح اللمسات المستوحاة من البيوت البحرينية التقليدية والملكية بما فيها بيت المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، في الأثاث والأعمال الزجاجية وغيرها من التفاصيل الزخرفية في جميع أنحاء المنتجع. وعلاوة على التراث البحريني، يحفل التصميم بالتحف الفنية القادمة من مناطق مختلفة حول العالم، بما فيها الثريات الزجاجية في جميع حمامات الفندق، والمصنوعة يدوياً في جمهورية التشيك، وخمسة أنواع مختلفة من الرخام الإيطالي، والجدران المزخرفة بأوراق الذهب والفضة على يد أمهر الفنانين.

يبعد الفندق مسافة ربع ساعة عن مطار البحرين الدولي، مما يجعل منه وجهة رائعة للزوار من أنحاء المنطقة والعالم، ويمتاز بموقع مثالي في منطقة السيف الفاخرة التي تتمتع بساحل مدهش وتوفر العديد من الخيارات السكنية الفخمة ومراكز التسوق الراقية. وبرحلة قصيرة بالسيارة، يتيح الفندق الوصول إلى عدد من المعالم السياحية البارزة مثل قلعة البحرين مرفأ قديم وعاصمة دلمون التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي والمدرجة على لائحة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، إضافة إلى حي العدلية الذي يعد وجهة مفضلة على مستوى المملكة لعشاق الفنون والمأكولات والحياة الليلية، وجزيرة المحرق الشهيرة بأزقتها الضيقة المتعرجة وبيوتها البحرينية التقليدية.

ويحظى أوائل نزلاء الفندق بفرصة الاستفادة من العرض الافتتاحي الحصري الذي يتيح لهم الحجز للإقامة بدءاً من 15 مارس بسعر خاص قدره 129 ديناراً بحرينياً للغرفة في الليلة، غير شاملة للضرائب ورسوم الخدمة. ويشمل العرض وجبة فطور لشخصين والدخول إلى جميع مرافق الفندق. ويمكن الحجز عبر الموقع الإلكتروني www.jumeirah.com أو من خلال مركز الحجز في جميرا والوكلاء الرسميين.