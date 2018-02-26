شركة إل جي تعلن النتائج المالية لعام 2017

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن إيرادات قياسية للعام 2017 بقيمة (55.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 10.9٪ عن العام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ الشركة. وارتفعت أرباح العام 2017 البالغة ( 2.23 مليار دولار أمريكي )- وهو أعلى ربح منذ عام 2009 – بنسبة 85 في المائة عن عام 2016، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأداء القوي من قبل الأجهزة المنزلية الفاخرة وأجهزة التلفزيون. وارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام 2017 بنسبة 15٪ مقابل 2016 لتصل إلى (15.3 مليار دولار أمريكي)، مما حقق أرباحاً تشغيلية قوية بلغت (330.9 مليون دولار أمريكي).

أعلنت شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول تكييف الهواء عن إيرادات عام 2017 بقيمة (17.34 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة 11 بالمائة عن العام السابق، مما يعكس الطلب القوي على المنتجات المتميزة مثل غسالات TWINWash وثلاجات إنستافيو وكفاءة الطاقة والأجهزة المنزلية. وارتفعت عائدات الربع الرابع من عام 2017 والبالغة (3.91 مليار دولار أمريكي) بنسبة 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت المبيعات في كوريا بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي. وانخفض الدخل التشغيلي الفصلي إلى (72.8 مليون دولار أمريكي) بسبب زيادة مصاريف التسويق المتعلقة بشركة إل جي سيغناتور واستثمارات البنية التحتية في أمريكا الشمالية ونفقات البحث والتطوير المتعلقة بأجهزة الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

أعلنت شركة”إل جي للترفيه المنزلي” عن عائدات سنوية بلغت (16.85 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 7 في المئة عن العام السابق. وأظهرت الأرباح التشغيلية القوية التي بلغت (1.41 مليار دولار أمريكي) استمرار النمو في الطلب على منتجات “إل جي” و “إل إي دي”. وكانت مبيعات الربع الرابع من عام 2017 قوية، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى (4.94 مليار دولار أمريكي)، وذلك بفضل الطلب المتزايد على أجهزة تلفزيون إل جي بريميوم. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للربع الأول بنسبة 134٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 إلى (345.96 مليون دولار أمريكي).

وحققت شركة إل جي للاتصالات المتنقلة مبيعات بلغت (10.52 مليار دولار أميركي) خلال العام بأكمله على الرغم من التحديات التي واجهتها الأسواق والمنافسة القوية من العلامات التجارية الصينية. وارتفعت إيرادات الربع الرابع إلى (2.77 مليار دولار أمريكي)، في حين تقلصت الخسائر التشغيلية الفصلية إلى (192.33 مليون دولار أمريكي) نتيجة للمبيعات القوية لشركة إل جي V30 والهواتف الذكية المتميزة الأخرى وتحسين هيكل الأعمال.

حققت شركة مكونات مركبات إل جي مبيعات قوية في العام بأكمله بلغت (3.15 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة بلغت نحو 26 في المئة عن العام السابق، ومبيعات ربع سنوية بقيمة (772.8 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي.انخفضت ربحية الشركة في الربع الرابع 2017 بسبب انخفاض مؤقت في المبيعات في قطاع المعلومات والترفيه والاستثمارات في الأعمال الجديدة. ومن المتوقع أن يولد نمو سوق السيارات الكهربائية العالمي طلباً إضافياً على المكونات في عام 2018.

توضيح بشأن أسعار الصرف في الربع الرابع من عام 2017

تستند نتائج الأرباح الربع سنوية غير المدققة لشركة إل جي إلكترونيكس إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (إفرس) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017. يتم تحويل المبالغ بالون الكوري إلى الدولار الأمريكي بمتوسط سعر لفترة ثلاثة أشهر من الربع المناظر – 1،108.51 ورو بالدولار الأمريكي.