يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم د منتدى الرياض الدولي الإنساني تحت عنوان « العمل الإنساني مسؤولية دولية « الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بهذه المناسبة باسمة ونيابة عن منسوبي المركز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لرعايته المنتدى.
وقال: شرف لنا أن يكون منتدى الرياض الدولي الإنساني برعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لما عرف عنه – أيده الله – من ريادة في العمل الخيري والإنساني.
خادم الحرمين الشريفين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني .. اليوم
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم د منتدى الرياض الدولي الإنساني تحت عنوان « العمل الإنساني مسؤولية دولية « الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
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خادم الحرمين الشريفين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني .. اليوم
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