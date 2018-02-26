“جويل باريس” للعناية بالشعر والبشرة حصرياً في صيدليات النهدي بالمملكة

أبرمت “جويل باريس” اتفاقاً مع صيدليات النهدي بالتوزيع الحصري لمنتجاتها للعناية بالشعر والبشرة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وكشفت خبيرة التجميل اللبنانية “جويل ماردينيان”، رئيسة مجموعة صالونات “ميزون دو جويل”، ومقدمة برنامج المرأة “جويل” بقناة “أم بي سي”، عن هوية منتجات “جويل باريس” التي ابتكرتها بعناية، وذلك من خلال توقيعها الحصري مع صيدليات النهدي المعروفة على مدى سنوات طوال باستجلاب أرقى منتجات العناية بجمال المرأة.

وعن سبب اختيارها لصيدليات النهدي لعرض وتوزيع منتجات “جويل باريس” قالت “جويل”: “وقع اختياري على صيدليات النهدي لما تتمتع به من خبرة وسمعة رائجة وانتشار واسع، مع سهولة الوصول إلى منتجاتها من أي موقع كان. يدعم ذلك دور صيدليات النهدي الرائد في استحضار كل ما يهم المرأة العربية من أشهر المنتجات العالمية التي تعتني بجمال بشرتها وشعرها. كما أن صيدليات النهدي مكان يجمع بين الخبرة والثقة والريادة، وتمتزج فيه الخبرة بالجمال في تآلف وانسجام يعكس ما تتطلع إليه كل امرأة من أساليب جمال راقية في عالم عصري متجدد. وأفخر اليوم بطرح أول منتجات تجميل خاصة بي، تم اختيار مكوناتها بعناية، وتم تصنيعها بمختبرات عالمية تهتم بمتطلبات جمال المرأة العربية”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة منتجات “جويل باريس” للعناية بالبشرة والشعر تتألف من 5 منتجات تلبي احتياجات المرأة العربية والخليجية في الحصول على بشرة ناعمة ومتألقة، كما أنها تضم ١١ منتجاً للعناية بالشعر تم تصنيفها تبعاً لاختلاف نوع وطريقة معالجة الشعر، وصُممت بمختبرات الشعر والبشرة المتطورة بفرنسا. وتحرص “جويل ماردينيان” على اختيار منتجات التجميل التي تتكون من عناصر عالية الجودة والفاعلية، من أجل منح المرأة إطلالة جريئة وجذابة عبر خطوات سهلة تعزز الوصول إلى نتائج فعالة خلال فترة زمنية وجيزة.

وتحرص “جويل ماردينيان” على نشر مفهوم الجمال بين النساء العصريات والمتطلعات إلى تعزيز إطلالتهن في كل يوم، كما درجت على تزويدهن بالنصائح والإرشادات حول أيسر الطرق إلى الاستمتاع بإطلالة أنيقة، وأفضل طرقها في اختيار الأسلوب التجميلي الذي يتناغم مع بشرة كل امرأة واللوك الخاص بها.