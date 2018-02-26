أﭬايا وجامعة الأعمال والتكنولوجيا توقعان اتفاقية تفاهم لدعم قيادات المستقبل

وقعت أﭬايا، خلال أحداث فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم في دورته السابعة في جدة، اتفاقية تفاهم مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بشأن المضي قدماً لدعم وقيادة المبادرات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

وقد وقع الاتفاقية كل من فادي هاني، نائب رئيس شركة “أڤايا” في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، والأستاذ الدكتور أسامة بن أحمد الجنّادي رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفين على مشاركة المعرفة والخبرات، وتكثيف التعاون المشترك في مجالات عديدة أبرزها التعليم العالي، والتعليم المؤسسي، وخدمة المجتمع. وأكد الطرفين بأن الإتفاقية تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية مثل التدريب العملي، والبرامج التعليمية، والفعاليات والندوات المتخصصة.

وفي هذه المناسبة، قال فادي هاني، نائب رئيس شركة “أڤايا” في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا:” نرى في هذه الاتفاقية إنجازاً جديداً يضاف إلى الجهود التي تبذل في سبيل تنمية وتطوير الموارد البشرية في المملكة. ومن خلالها، نعبر في أڤايا على مدى التزامنا التام تجاه المملكة وتطلعاتها العصرية. فخورين بهذه الفرصة التي ستتيح لنا العمل المشترك مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا لاستكشاف فرص ترسيخ التعاون المتبادل”

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور أسامة بن أحمد الجنّادي رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا:” يمثل التعليم محركاً قوياً للتنمية وأداة ضرورية تحتاجها المملكة لدعم الموارد البشرية وتسليحها بالمهارات المطلوبة المواكبة لمفهوم الاقتصاد الرقمي ولتطلعات رؤية المملكة 2030. ونرى في أڤايا أحد الشركاء المثاليين لدعم مساعيينا المعنية بأنشطة التعليم العصري ونشر المعرفة، كونها شركة عالمية رائدة في مجال الإتصالات وتعرف بخبرتها الواسعة وتسخيرها الناضج للتكنولوجيا الناشئة كالسحابة والذكاء الإصطناعي والبلوك تشين ضمن هياكل حلولها”