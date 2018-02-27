الجبير يبحث مع وزير خارجية رومانيا العلاقات الثنائية

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بروكسل –  واس

التقى وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليسكانو.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.

بروكسل  |  واس
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