التقى وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليسكانو.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.
الجبير يبحث مع وزير خارجية رومانيا العلاقات الثنائية
التقى وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليسكانو.
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