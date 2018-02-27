الملك يستقبل وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط و رئيس أركان الدفاع البريطانيين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ومعالي رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيورات بيتش.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون كوليس.