بأمر الملك: إعفاء أمير الجوف .. والموافقة على وثيقة تطوير الدفاع

بدر بن سلطان أميراً للجوف وتركي بن طلال نائبا لأمير عسير وفيصل بن فهد بن مقرن نائبا لأمير حائل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت ما يلي:

- إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

‏‫- تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

‏‫- تعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائباً لأمير منطقة حائل.

‫- تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي.

- الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.

- تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- ‏إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبدالرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.

- ‏‫يرقى الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسًا لهيئة الأركان العامة.

- ‏إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.

- ‏‫إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدًا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

- ‫ترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويُعيَّن نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.

- ترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلوي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.

- ترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا للقوات البرية.

- ترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

- ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا للقوات الجوية.

‏- تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

- تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

- إعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وإعفاؤه من عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

- ‏ تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

- ‏إعفاء الأستاذ حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه.

- ‏ تعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين الأستاذ أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

- تعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

- إعفاء الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين محمد بن عبدالله القويحص أمينًا لأمانة العاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

- ‏تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم.

‏‫- إعفاء الأستاذ محمد المطلق من منصبه.

‏‫- ‏إعفاء الأستاذ عبدالرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه.

‏‫- إعفاء الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر من منصبه.

‏‫- إعفاء الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان نائب وزير العمل من منصبه.

‏‫- ‏إعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه.

- ‫تعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبدالله السيف نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

‫- تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للعمل» بالمرتبة الممتازة.

‏‫- ‏تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة.

- ‫تعيين الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

‏‫- ‫تعيين الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

‫- تعيين الأستاذ محمد بن داخل المطيري أمينًا عامًّا لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

-‫ تعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرًا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.

‏‫- ‫تعيين الأستاذ شلعان بن راجح بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الزوم محافظًا للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة.

- ‫تعيين الأستاذ صالح بن محمد الشارخ مستشارًا برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

- ‏ تعيين معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون والأستاذ نبيه بن عبد المحسن البراهيم عضوَيْن في مجلس الشورى.

- ‏تعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوًا في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس هيئة تطوير مكة المكرمة ومجلس هيئة تطوير ‫المدينة المنورة ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير ‫حائل ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.

‏‫- الموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.

‫- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس إدارة نادي الفروسية.

- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات.