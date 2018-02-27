بدر بن سلطان أميراً للجوف وتركي بن طلال نائبا لأمير عسير وفيصل بن فهد بن مقرن نائبا لأمير حائل

بأمر الملك: إعفاء أمير الجوف .. والموافقة على وثيقة تطوير الدفاع

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الرياض –  واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت ما يلي:
- إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
‏‫- تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.
‏‫- تعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائباً لأمير منطقة حائل.
‫- تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي.
- الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
- تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- ‏إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبدالرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.
- ‏‫يرقى الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسًا لهيئة الأركان العامة.
- ‏إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.
- ‏‫إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدًا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.
- ‫ترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويُعيَّن نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.
- ترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلوي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.
- ترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا للقوات البرية.
- ترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا لقوات الدفاع الجوي.
- ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز إلى رتبة فريق ركن ويُعيَّن قائدًا للقوات الجوية.
‏- تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
- تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وإعفاؤه من عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- ‏ تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.
- ‏إعفاء الأستاذ حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه.
- ‏ تعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين الأستاذ أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.
- تعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه، وتعيين محمد بن عبدالله القويحص أمينًا لأمانة العاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.
- ‏تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم.
‏‫- إعفاء الأستاذ محمد المطلق من منصبه.
‏‫- ‏إعفاء الأستاذ عبدالرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه.
‏‫- إعفاء الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر من منصبه.
‏‫- إعفاء الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان نائب وزير العمل من منصبه.
‏‫- ‏إعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه.
- ‫تعيين الشيخ سعد بن محمد بن عبدالله السيف نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
‫- تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للعمل» بالمرتبة الممتازة.
‏‫- ‏تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة.
- ‫تعيين الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
‏‫- ‫تعيين الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
‫- تعيين الأستاذ محمد بن داخل المطيري أمينًا عامًّا لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
-‫ تعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرًا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة.
‏‫- ‫تعيين الأستاذ شلعان بن راجح بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الزوم محافظًا للهيئة العامة للمنافسة بالمرتبة الممتازة.
- ‫تعيين الأستاذ صالح بن محمد الشارخ مستشارًا برئاسة أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.
- ‏ تعيين معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون والأستاذ نبيه بن عبد المحسن البراهيم عضوَيْن في مجلس الشورى.
- ‏تعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوًا في مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس هيئة تطوير مكة المكرمة ومجلس هيئة تطوير ‫المدينة المنورة ومجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير ‫حائل ومجلس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.
‏‫- الموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.
‫- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيسًا لمجلس إدارة نادي الفروسية.
- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات.

الرياض  |  واس

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