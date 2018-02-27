للسنة الخامسة على التوالي جامعة دار الحكمة تفوز بمسابقة (وليم فيس) التحضيرية في التحكيم التجاري الدولي لدول الشرق الأوسط

الدمام – محمد خياط د. سهير: ما حققته الطالبات يسجل للوطن

فازت جامعة دار الحكمة قسم القانون، بالمركز الاول بمسابقة (وليم فيس) التحضيرية الثامنة في التحكيم التجاري الدولي لدول الشرق الأوسط والتي عقدت بالبحرين مؤخراً، بمشاركة 120 طالبًا وطالبة بـ15 مؤسسة تعليم عالي من 10 دول، إضافةً إلى 60 من المحكمين والقضاة والأكاديميين الدوليين المتخصصين، ، وبموجبها تتأهل للمشاركة في لخوض منافسات مسابقة (وليم فيس) الدولية الشهر المقبل في النمسا وهونغ كونغ.

ولم تكن جائزة أفضل فريق فى المسابقة فقط حصدتها الجامعة، وانما ثلاثة جوائز من أصل خمسة في نفس المسابقة. وقد حصل الفريق على جائزتي مذكرة المدعي ومذكرة المدعى عليه بينما حصدت الطالبة بشاير بن يمين على جائزة مينا تشامبر للدعم.

وتكون فريق دار الحكمة هذا العام من طالبات السنة الأخيرة من قسم القانون وهن: دانا العقيل، رغد الفريدي، يارا الصايغ ، بشاير بن يمين ، رنا مدرس و هديل الطيب. وأشرف على الفريق الاستاذة سيراة نارمة القاسم من هيئة التدريس، كما تكون الفريق التدريبي من دعاء عامر و ود مسعود وبدعم من خريجات الجامعة جود الجمجوم ودارا صحب.

وأعربت الدكتورة سهير حسن القرشي، رئيسة جامعة دار الحكمة عن سعادتها بهذا الإنجاز المميز للسنة الخامسة على التوالي تفوز به الجامعة بهذه المسابقة التي تشكل حدثا سنويا يتنافس فيه طلاب وطالبات من كل كليات القانون.

وبكل فخر واعتزاز، قالت : ” نفتخر ونعتز بما قدمنه الطالبات في هذه المشاركة بتحقيق إنجاز جديد يضاف للإنجازات التي حققتها الجامعة باسم المملكة العربية السعودية والتي برهنت على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المرأة السعودية فى جميع المجالات”.

كما أشادت بدور الطالبات لدخول هذا التحدي وحصولهن على المركز الأول، أشادت الدكتورة سهير ايضاً بالدور الكبير الذى لعبه الفريق المشرف والتدريبي على الفريق الذى كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا الانجاز الرائع.

تعتبر مسابقة ويليام س فيس من المسابقات الدولية في مجال التحكيم التجاري، حيث كانت المحاكمات الصورية ومنذ عام 1994 تعقد سنويا في فينا لتجذب ما يزيد على 300 كلية قانون من جميع أنحاء العالم ولتبعث إلى خلق ما يزيد على عشرين دوري تمهيدي تجرى من خلاله محاكمات صورية تدريبية سابقة للمنافسة الفعلية التي تجرى في فينا، كما أن هنالك منافسة أخرى تجرى في ذات الوقت بشكل موازي في هونغ كونغ.