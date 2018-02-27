جمعية الإمارات تشكر مركز رؤية على مشاركتهم في معرض تقنيات الاعاقة البصرية

شكرت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً ، مركز رؤية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية لمشاركتهم في معرض تقنيات الإعاقة البصرية – الشرق الاوسط – الدولي في دورته الثالثة الذي نظمته الجمعية بمركز إكسبوا للمؤتمرات والمعارض بالشارقة خلال الفترة 13- 15 فبراير 2018.

وقالت الجمعية في خطاب شكر تلقته مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية : نتقدم لكم بأرق معاني الشكر والتقدير والعرفان على مشاركتكم المتميزة في معرض تقنيات الإعاقة البصرية ، مما يمثل دفعة كبيرة لنا في استمرار تنظيم الدورات القادمة وتنويع وتطوير ورش العمل المصاحبة بما يخدم ابنائنا وإخواننا من المعاقين بصرياً بالمنطقة بتعاونكم معناً .

وكان مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية، التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، قد شارك في معرض “سايت مي” والمقام في الشارقة في الفترة من 13 إلى 15 فبراير من خلال أربعة أعضاء من الشباب والفتيات .

وعرضت العضوات الكفيفات إنتاجهن من العطور والديكوباج والإكسسوارات ونموذج من التقويم السنوي بلغة البرايل والذي نفذ بطريقه مبتكرة، ولاقت المنتجات صدى كبيرًا من الحضور، كما ضم الجناح المخصص للمركز عرضاً بالبوربوينت للرسالة والرؤية والأهداف وإنجازات المركز .

وتم عرض كتاب سبرنج بورد الذي تم طباعته بلغة البرايل وتتكفل المؤسسة حصرياً بتوفيره على مستوى الوطن العربي.

واحتوى جناح مركز رؤية على نموذج للمصحف الشريف بلغة البرايل، كذلك شارك الجناح في تدريب كفيفي البصر على استخدام العصا البيضاء.

يذكر أن الجناح زاره عدد كبير من ذوي الإعاقة البصرية، وتم تزويدهم بكتيب عن مركز رؤية بلغه البرايل؛ للاطلاع على إنجازات المركز.