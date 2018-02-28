هواوي تكشف النقاب عن أول سيارة يتم التحكم بها من خلال هاتف مدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي

نجحت شركة هواوي في تعزيز مكانتها العالمية مؤخراً كأول شركة تصنيع للأجهزة المحمولة تقوم بتوظيف إمكانات هواتفها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقيادة السيارات والتحكم بها. إذ يسهم مشروع هواوي للسيارات ذاتية القيادة والذي يحمل اسم RoadReader في سبر آفاقٍ جديدة لتقنيّات التعرّف على الأشياء، بالإضافة إلى تسخير قدرات التعلّم المتطوّرة والسرعة والأداء المتميز للأجهزة المحمولة المزودة بإمكانات الذكاء الاصطناعي.

وبخلاف السيارات الأخرى ذاتية القيادة والتي تقوم ببساطة باكتشاف العقبات أمامها في الطريق، عملت هواوي على تحويل سيارة ’بورشه باناميرا‘ إلى مركبة ذكية قادرة على رصد جميع العوائق التي تقف في طريقها، وفهم المحيط من حولها. ويمكن لهذه السيارة التمييز بين حوالي 1000 من الأجسام والكائنات المختلفة مثل القطط والكلاب والكرات والدراجات، كما تستطيع اتخاذ المسار الصحيح والإجراءات المناسبة عن وقوف أي عقبة في طريقها.

ويرتكز مشروع هواوي RoadReader على قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة فعلياً في هاتف ’مايت 10 برو‘. حيث يستخدم هذا الجهاز الذكاء الاصطناعي للتعرّف تلقائياً على الأجسام والأشياء والكائنات، بما يشمل القطط والكلاب والمواد الغذائية، وغيرها من الأشياء، وذلك لمساعدة المستخدمين على التقاط صور رائعة وعالية الجودة تماماً مثل المصورين المحترفين.

وتعتمد معظم السيارات ذاتية القيادة التي يجري تطويرها حالياً على إمكانات الحوسبة في المعالجات ذات الأهداف المخصصة والتي يقدمها مزودي التقنيات من أطراف ثالثة. وضمن إطار جهودها المستمرة لتحويل المستحيل إلى حقيقة، عملت هواوي.

على تسخير التقنيات المتاحة فعلياً في هواتفها الذكية، وهي خطوة تبرهن بالدليل القاطع على الوظائف والخواص المتفوقة

لتلك الأجهزة وقدرتها العالية على منافسة التقنيات الأكثر تقدماً، خصوصاً على صعيد التحكم بالسيارات ذاتية القيادة.

بهذه المناسبة، قال السيد آندرو جاريهي، الرئيس التنفيذي للتسويق في هواوي لمنطقة أوروبا الغربية: “تمتاز هواتف هواوي الذكيّة بقدرة فائقة على التعرف على الأشياء والكائنات ورصدها بدقة. وقد سعينا في الآونة الأخيرة إلى اختبار مدى قدرتنا على النجاح خلال فترة زمنية وجيزة في تزويد تلك الأجهزة بخواص تتيح قيادة السيارات والتحكم بها، وإمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرؤية ورصد بعض الأشياء والأجسام وتجنبها. فإذا كانت تقنياتنا ذكيةً بما يكفي لتحقيق ذلك في غضون 5 أسابيع فقط، فهل يتخيل عملاؤنا والمستخدمون ما قد تقدّمه تلك التقنيات لهم”.

وتعتزم هواوي تسليط الضوء على مشروع RoadReader والإمكانات المتاحة لقيادة السيارات، وذلك خلال فعالية تستمر ليومين على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي ينعقد في مدينة برشلونة بين 26-27 فبراير 2018. وسيتم توجيه الدعوة إلى المندوبين لاختبار قيادة سيارة ’بورشه باناميرا‘ بأنفسهم، وتعلّم كيفية تحديد بعض الأشياء والأجسام والمناورة للابتعاد عنها.