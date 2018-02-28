«جينيسيس» G70 تفوز بجائزة «آي إف» المرموقة للتصميم

- السيدان الفاخرة الجديدة توسّع جاذبية جينيسيس لجهة الطابع الرياضي

- أول جائزة “آي إف ديزاين” تنالها علامة السيارات الفاخرة منذ إطلاقها في 2015

- G70 المتاحة في السوق الكورية حالياً تنطلق في الشرق الأوسط في إبريل

أعلنت جينيسيس أن سيارتها الجديدة الفاخرة من طراز G70، التي من المقرر إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر إبريل المقبل، قد حازت جائزة “آي إف ديزاين” للتصميم للعام 2018 عن فئة “تصميم السيارات”، والتي تمنحها مؤسسة “ورلد ديزاين غايد”. ويمثل هذا الفوز أول جائزة من “آي إف ديزاين” تنالها علامة جينيسيس للسيارات الفاخرة منذ إطلاقها في العام 2015.

وبهذه المناسبة، أعرب لوك دونكرڤوك، النائب التنفيذي للرئيس لقسم التصميم لدى جينيسيس، عن فخره بحصول السيارة G70 على تكريم مؤسسة “ورلد ديزاين غايد”، معتبراً أن هذه الجائزة دليل على تفوّق هذا الطراز وريادته في الجانب التصميمي، وقال: “سوف تواصل جينيسيس إحراز مزيد من التقدم في فنون التصميم والأناقة ذات الطابع الرياضي في جميع إبداعاتها الحالية والمستقبلية من السيارات، بوصفها علامة تستند بقوة على الابتكار في التصميم”.

وجاء تكريم “آي إف ديزاين” للطراز G70 لقاء التميز الذي استطاعت العلامة الفاخرة أن تُحدثه في تصميمه. ويوسع هذا الطراز جاذبية جينيسيس في الجانب المتعلق بالطابع الرياضي ذي الأداء العالي، متسماً بخطوط شخصية رياضية وأسطح منحوتة ذات مظهر باعث على القوة. ويمتد الخط الرئيسي الذي يُبرز شخصية الطراز G70، والمسمّى بالخط المكافئ، منحنياً على طول الجانبين وتاركاً أثراً بارزاً على الجسم المفتول للسيارة. ويحدّد المظهر المشترك للشبك الأمامي البارز والمصابيح الأمامية الوجه الخاص بجينيسيس. والذي يتربع على قمته أمام غطاء المحرك الشعار المتميز للعلامة الراقية.

وأكّد آلتر يلماظ المدير العام لجنيسيس في إفريقيا والشرق الأوسط، بهذه المناسبة، أن منطقة الشرق الأوسط تشكل أهمية بالغة بالنسبة لشركة جينيسيس، وقال: “تعتبر سوق المنتجات الفاخرة في المنطقة، سوقاً قوية ومتطورة، ويتطلب النجاح فيها تقديم منتجات تستشرف توقعات ومتطلبات العملاء وتلبيها في الوقت نفسه”. وأضاف: “يشكل الطراز G70 علامة فارقة لجينيسيس في الشرق الأوسط، وتضفي هذه الجائزة الكثير إلى شعورنا بالحماس، وتمنح تميّزنا مزيداً من المصداقية في ظلّ الاستعدادات الجارية لإطلاق الطراز الجديد في المنطقة خلال أسابيع”.

وتُعدّ جائزة “آي إف ديزاين”، التي تمنحها مؤسسة “ورلد ديزاين غايد”، واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجال التميز بالتصميم. وكانت شركات من 54 بلداً قدمت طلبات للمشاركة في دورة العام 2018 من الجائزة، ومثلت هذه الطلبات 6,402 منتج وحكّمت فيها لجنة تحكيم دولية مستقلة مؤلفة من 63 من خبراء التصميم.

ووضعت جينيسيس تصميم سيارتها G70 آخذة في الاعتبار نخبة المستهلكين حول العالمي. ولم تكشف جينيسيس بعدُ عن تفاصيل إطلاق الطراز المرتقب في المنطقة، والذي يُنتظر أن يبدأ وصوله إلى صالات العرض في عدد من الأسواق الإقليمية في ربيع العام الجاري، بعد أن أصبح متاحاً في السوق الكورية.