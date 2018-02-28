“لاندمارك” تعزز التفاعل الاجتماعي مع منتدى الحوار العالمي للسعادة عبر “أكشاك السعادة”

شاركت “لاندمارك”، المجموعة الرائدة في مجال تجارة التجزئة والضيافة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بصفة شريك التجزئة الحصري للعام الثاني على التوالي في “منتدى الحوار العالمي للسعادة” الذي استهل الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات.

واغتنمت المجموعة هذه الفرصة لدعوة السكان من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مشاركة قصص سعيدة من حياتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو “أكشاك السعادة” التي أقامتها في أبرز مراكز التسوق في دبي بما فيها الواحة مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف.

وأتاحت “أكشاك السعادة” إلقاء الضوء على مصادر السعادة في نظر سكان الدولة، انسجاماً مع رسالة السعادة التي تناولتها عدة ندوات وجلسات خلال “القمة العالمية للحكومات” التي تشارك فيها “مجموعة لاندمارك” بصفة شريك التجزئة. وعلى نحو غير مفاجئ، جاءت الأسرة والأصدقاء على رأس مصادر السعادة لدى ما يزيد عن 1000 من زوار “أكشاك السعادة”.

وعبر إقامة هذه الأكشاك، استهدفت المجموعة توسيع نطاق “الحوار العالمي للسعادة” وصولاً إلى أفراد المجتمع، الذي شاركت فيه نيشا جاغتياني، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للسعادة في “مجموعة لاندمارك” كضيف متحدث. واستهدفت جلستها التي عقدت بعنوان “العائد على السعادة” وأدارتها جين ليم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للسعادة في مؤسسة “ديليفرينغ هابينيس”، استكشاف دور القطاع الخاص في دفع عجلة الرفاهية في المجتمع. وجاء “منتدى الحوار العالمي للسعادة” الذي عقد بتاريخ 10 فبراير 2018 استهلالاً لفعاليات الدورة السادسة من “القمة العالمية للحكومات” التي استضافتها إمارة دبي.

يذكر أن مجموعة لاندمارك تدير محفظة واسعة من العلامات التجارية التي تتمتع بشهرة واسعة بين العملاء والمستهلكين في المنطقة نظراً لقدرتها على تقديم أحدث صيحات أنماط المعيشة وتوفير قيمة لا تضاهى. وتشمل أبرز العلامات التجارية التابعة للمجموعة سنتربوينت، ومحل الأطفال، وسبلاش، وشومارت، ولايف ستايل، وماكس، وأيكونيك، وشواكسبريس، وهوم سنتر، وهوم بوكس، وإي ماكس.