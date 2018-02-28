الـبلوز يفاوض «هازارد» لتجديد عقده قبل دخول الريال

تسعى إدارة تشيلسي الإنجليزي، لإقناع البلجيكي إدين هازارد، بتمديد عقده مع الفريق قبل نهاية الموسم حالي، حيث يعتبر التجديد معه على رأس أولويات الـ «بلوز»، قبل فتح باب الانتقالات القادمة.

وتتواصل إدارة تشيلسي مع الجناح البلجيكي، للتجديد معه، مشيرة إلى رغبة الإدارة الملحة في التجديد معه، في ظل التخوف من نجاح ريال مدريد، في إقناع اللاعب بالانتقال لهم في الميركاتو القادم.

وأن إدارة الـ «بلوز»، تعتزم رفع قيمة الراتب الأسبوعي للبلجيكي، ليصل إلى 350,000 ألف جنيه إسترليني، ليصبح أعلى راتب داخل صفوف الفريق في الوقت الحالي، حيث ترى لجنة الكرة أن قيمة هازارد، ستصبح 200 مليون جنيه إسترليني بعد توقيع العقد الجديد.

يذكر أن هازارد يقدم مستوى متميز، منذ انتقاله إلى صفوف تشيلسي في موسم 2012-2013، قادما من ليل الفرنسي، حيث نجح في تسجيل 68 هدف في منافسات الدوري الإنجليزي.