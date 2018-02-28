ليفاندوفسكي لا أشعر بالارتياح في البايرن

يفكر الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و إن المهاجم البولندي يسعى لمغادرة قلعة البافاري لخوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني، حيث يرغب كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب وإن ليفاندوفسكي أخبر إدارة النادي برغبته في الرحيل، وقدم طلبًا بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وكان قرار ليفاندوفيسكي بتغيير وكيل أعماله أثار الشكوك حول انتقاله لصفوف ريال مدريد في الصيف القادم، بعدما صرح اللاعب سابقًا أنه يحلم بالانضمام للملكي.

وكان ليفاندوفسكي قد انضم لصفوف بايرن ميونيخ قادمًا من بوروسيا دورتموند صيف 2014، حيث يقضي مع الفريق موسمه الرابع على التوالي، وينتهي عقده مع الفريق في صيف 2021.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا مع البافاري في 32 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 3 في جميع المسابقات.