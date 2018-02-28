إيرماتوف حكماً لمباراة الهلال والريان

أوكلت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة فريقي الهلال والريان القطري في دوري أبطال آسيا إلى الحكم المونديالي الأوزبكي رافشان إيرماتوف صاحب الـ41عامًا.

ويستضيف الهلال نظيره الريان القطري، الثلاثاء السادس من مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2018م.

وعلى الرغم من تقدمه بالعمر يحظى الحكم الأوزبكي بثقة الاتحاد القاري، وهو المولود في التاسع من أغسطس 1977 في طشقند من عائلة مسلمة، وهو حكم دولي منذ عام 2003 ويعمل معلمًا ولاعبًا في التنس الأرضي، وتوّج بلقب أفضل حكم آسيوي لخمسة أعوام؛ حيث يتمتع بمسيرة مميزة على الصعيد الآسيوي والدولي، إضافة إلى أنه اكتسب مهنة التحكيم من والده الذي كان يعمل حكمًا في بطولات الاتحاد السوفيتي سابقًا.

ويعاونه كل من مواطنيه روسلان سيرازتدنوف، وأندريه تسابينكو، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب جامعة الملك سعود، عند الساعة الـ8:15، وتبدو أقوى مباريات النصف الأول من الدور التمهيدي.

ويتذيل الهلال مجموعته بنقطة وحيدة، وليس أمامه سوى الفوز للإبقاء على حظوظه. ويأتي الريان بالوصافة بنقطتين، خلف المتصدر الاستقلال بأربع نقط.