 الطائي والكوكب يبحثان عن المنافسة أمام ضمك والنجوم وظروف الخليج تغري الحزم وجدة يواجه الوطني

تستكمل عصر اليوم الاربعاء مباريات الجولة 23 دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى من أجل المنافسة على المركزين الثالث والرابع بعدما ابتعد المتصدر الوحدة ووصيفه الحزم بنقاطهما عن البقية لتبقى فرصة اللحاق بالأمل في المركزين الثالث والرابع ولعب ربما ملحق مؤهل لدوري الكبار.

الطائي و ضمك

في مباراة قوية ومهمة للفريقين يستضيف الطائي نظيره ضمك في المباراة التي تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل. ويدخل الطائي بعدما استعاد عافيته بفوزه على النجوم في الجولة الماضية ، وحافظ على مركزه الرابع برصيد 35 نقطة ، ويبحث عن المنافسة على الصعود و تقليص الفارق بينه وبين صاحبي المركز الأول والثاني ، فيما يدخل ضمك لتحقيق الفوز الذي سيضعه في موقف جيد بعد تحسن نتائجه في الجولات الماضية. ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

الخليج والحزم

ويستقبل الفريق النجران ضيفه الحزم على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة ، يأمل فريق الخليج في مواصلة زحفه نحو المراكز الأولى ، الفريق يملك 30 نقطة بالمركز السابع ، في المقابل يسعى فريق الحزم إلى تعزيز رصيده النقطي، ومواصلة المنافسة على الصعود بعدما تشبث بمقعده في الوصافة بفوزه على المتصدر ،ورفع رصيده إلى 45 نقطة .

الكوكب النجوم

وعلى ملعبه بالخرج ، يحاول فريق الكوكب التمسك بالأمل في الصعود عندما يستضيف النجوم الساعي لمواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر.

ويدخل الكوكب برصيد 35 نقطة، يحتل بها المركز الثالث ، فيما يدخل النجوم لتحقيق الفوز الذي سيضعه في موقف جيد. ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

جدة والوطني

وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة يحاول فريق جدة التمسك بالأمل في البقاء عندما يستضيف الوطني الساعي لمواصلة الابتعاد عن منطقة الخطر. ويدخل جدة برصيد 20 نقطة، يحتل بها المركز الأخير ، فيما يدخل الوطني لتحقيق الفوز في محاولة الهروب من الهبوط . ويحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.