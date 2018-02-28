«الكبيبا الحائلية» مطلوبة بالجنادرية

كبيبا حائل … هي إحدى الأكلات الشعبية التي اشتهرت بها المنطقة ولاقت رواجاً كبيراً وإقبالاً شديداً من قبل زوار بيت حائل بالجنادرية 32 ، حيث سعى غالبية الحضور إلى تذوق طعمها بكل ما تحتويه من مكونات.

تقول أم النشمي إن «كبيبة حائل أكلة مطلوبة جدا من أفراد المنطقة الشمالية، وتتكون مقاديرها من ورق عنب، وكأس بصل أخضر مفروم، وأرز عادي، وربع كأس عصير ليمون، وربع كأس زيت زيتون، وكركم، وبصلة كبيرة مفرومة، وبهارات، وملح، وكمون، ونصف ملعقة كبيرة فلفل أحمر، وقطع لحم بالعظم .

وحول طريقة إعدادها، تقول «مرقة الكبيبة تعد بخلط طماطم بالخلاط بمقدار كأس عصير طماطم، ونضيف له ثلاثة أرباع كأس عصير ليمون، وثلاثة أرباع كأس زيت زيتون، وماء، وملعقة كبيرة من الملح، ونصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار، وملعقة من البهارات المشكلة، وملعقة صغيرة، وكركم، وملعقة كمون».

وأضافت أم النشمي أن «الطبخ يتم بخلط الأرز والبصل، والكركم، والملح، والكمون، والبهارات، والفلفل الأحمر الحار، والبصل الأخضر، مع ربع كمية زيت الزيتون، وعصير الليمون، وتوضع نصف شرائح البطاطس بالقدر ثم اللحم بعد تبهيره بقليل من الكركم والبهارات والملح».

وجذبت الأكلات الحائلية الشعبية في الجنادرية من محبي الأكلات الحائلية التي تقدمها الأسر المنتجة.

وجاءت الطبخات الشعبية في مقدّمة الحراك الاقتصادي للسوق الشعبي ومطلب الزوار مثل «الكبيبا» و»الجريش» و»الهريس» و»المرقوق» و»كبسات الأرز بأنواعها» و»اللحم» و»الدجاج» و»الكليجا الحائلية» بالإضافة إلى البهارات المتنوعة .