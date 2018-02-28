يعرض ركن مملكة التمور في بيت حائل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 32، أنواع من التمور الحائلية مثل تمرة « الحلوة « التي تشتهر بها المنطقة
وتعد حلوة حائل « الرميثيه « من أشهر أنواع التمور في المنطقة، وتمتاز بحلاوتها واحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات وهي سهلة الهضم تتميز الحلوة الناضجة عن غيرها بكثرة «الدبس» عليها، وهو شبيه بالعسل، وتعد نخلة الحلوة أهم أنواع النخيل في منطقة حائل من ناحية لينها، كما تشتهر بشكلها البيضاوي ولونها الذي يكون يميل ما بين البني والأسود، إضافة إلى حجمها الذي يختلف حسب نوعية الأرض وملوحة المياه التي تناسبها.
وتأتي بالمرتبة الثانية « الفنخا « وأنواعا أخرى من التمر « الداحسية و جالكسي حائل والاخلاص و سكري حائل « .
ويشهد ركن تمور المملكة في البيت الحائلي إقبالاً منقطع النظير من قبل زوار بيت حائل بالجنادرية .
في بيت حائل بالجنادرية
ركن تمور المملكة في البيت الحائلي يشهد إقبالاً من الزوار
يعرض ركن مملكة التمور في بيت حائل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 32، أنواع من التمور الحائلية مثل تمرة « الحلوة « التي تشتهر بها المنطقة
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