جناح التعليم في بيت حائل يزدان بكرسي التميز الإداري

يزدان جناح تعليم حائل في بيت حائل المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين في الجنادرية ، حيث تشارك إدارة تعليم حائل بكرسي التميز والذي يرمز لحصول الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل على المركز الثاني على مستوى المملكة بدرجة استحقاق فئة التميز الإداري في جائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة لمرحلة الإدارة المنجزة للمرة الثانية على التوالي والانتقال لمرحلة الإدارة المؤثرة.

واستلم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني درع التميز من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى خلال فعاليات الحفل السنوي لتكريم الفائزين والفائزات في جائزة التميز في نسختها الثامنة والذي أقيم مؤخراً بمسرح وزارة التعليم بمدينة الرياض.

وعبّر الثويني عن بالغ فخره واعتزازه بحصول الإدارة على درجة استحقاق التميز الإداري في جائزة التعليم للتميز في نسختها الثامنة من بين (45) إدارة تعليمية تتنافس على الجائزة موكدًا أنها جاءت بتضافر جهود منسوبي التعليم جميعًا.