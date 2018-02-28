نائب أمير الشرقية يدشن معرض الدفاع المدني

افتتح صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء، معرض الدفاع المدني 2018 بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان (المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ) ، بحضور عدد من المسئولين بالدفاع المدني ومسئولي المنطقة الشرقية، وذلك بمقر معارض الظهران الدولية.

وقد كان في استقبال سموه عند وصوله موقع الاحتفال مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد راشد بن صالح المري، ثم عزف السلام الملكي بعدها قام سموه بقص الشريط إيذاناً بانطلاق فعاليات المعرض .

عقب ذلك تجول سموه في المعرض واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير الدفاع المدني وضباط الأجنحة المشاركة عن الجهات الحكومية المشاركة وجمعيات العمل التطوعي والتي يبلغ عددها 55 جهة مشاركة.

كما استمع سموه عن الآليات الحديثة التي يتم استخدامها في الحرائق وعن الإمكانيات التي يقوم بها الدفاع المدني خلال استقبال بلاغات الحرائق وآليه العمل معها.

وفي ختام الجولة كرم سموه الجهات الراعية والمنظمين، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت على أثرها الصورة الجماعية .

من جهته أوضح مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد المري حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على سلامة المواطنين والمقيمين في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعا ومشاركة سمو نائب أمير المنطقة لنا في افتتاح فعاليات معرض السلامة، كما تأتي امتداداً لدعم ومساندة سموه لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لتحقيق الأهداف ورفع معدلات السلامة الوقائية للحد من الحوادث المختلفة، كما قدم العميد المري الشكر لكافة الجهات المشاركة في المعرض المقام بهذه المناسبة على جهودهم المتميزة لتحقيق هذه الغاية.