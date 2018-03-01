هواوي .. تراهن على المستقبل وتكشف عن تقنيات متطورة تضعها على قائــمة أكـــبر المنتجين في العــالم 

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عدد من المنتجات المتطورة ، حيث تسعى المجموعة إلى تعزيز مكانتها بين أكبر ثلاثة مصنع للأجهزة الذكية في العالم ، ويتوقع ان تبدا قريبا بطرح الكمبيوتر المحمول مايتبوك Xبرو، والكمبيوتر اللوحي ، ميديا بادM5،عشية افتتاح المؤتمر العالمي للجوال في مدينة برشلونة .

وحول مشاركة هواوي في المنتدى العالمي للأجهزة الجوالة في برشلونه ، قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المملكة العربية السعودية: «لدينا في هواوي رؤية حالمة بعالم مترابط، ولتحقيق هذا الهدف فإننا نستثمر بشكل كبير في الأبحاث والتطوير لفهم الطرق التي يتفاعل بها الناس ويتواصلون مع التقنية ، وقمنا بتحديد مهمتنا، للتركيز على ما وراء حدود التقنية والابتكار ، ومن خلال جهازي هواوي MateBook X Pro وهواوي MediaPad M5 وأول حلول عالمية لشبكات 3GPP 5G CPE في العالم، فإننا نفي بوعودنا في تقديم أجهزة مبتكرة تعيد تعريف تجربة الحوسبة للمستخدم” ، وسيكون جهازا هواوي MateBook X Pro وهواوي MediaPad M5 متوافرين ابتداء من ربيع عام 2018 ، في كل من منطقة الشرق الأوسط والصين وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ومنطقة أسيا والمحيط الهادئ.

الذكاء الاصطناعي

حول الذكاء الاصطناعي والأداء المتطور مع مرور الوقت، قال بابلو نينغ: «عندما بحثنا في هواوي عن حل لمشكلة تراجع أداء الأجهزة التي يعاني منها المستخدمون بشكل عام في العالم، كان هدفنا الرئيسي يتمثل بفهم كيفية قيام الناس باستخدام أجهزتهم من أجل الحفاظ على سرعة الأداء مع مرور الزمن والتخلص من ظاهرة تراجع أداء الأجهزة مع مرور الوقت، فقام مهندسو هواوي بإجراء عمليات محاكاة ومقارنة قياسية، وبصورة محددة، قام المهندسون بإجراء اختبارات على معالج «كيرين 970» في عدد من الأجهزةالجديدة وأخرى تم استخدامها لفترة طويلة، مما سمح لهم بمقارنة أداء تحسينات محددة أجريت على الجهاز المستخدم كثيراً بالمقارنة مع الجهاز الجديد، ولاحظوا استمرار الأداء مع زيادة في استيعاب الجهاز لاستخدامهم المتواصل، وهنا يأتي دور تقنية الذكاء الاصطناعي في المعالج الذي من شأنه تخصيص تقنية التعلم الآلي لكل مستخدم عبر مراقبة طريقة استخدامه، والتعلم منها للتنبؤ بسلوكياته ليقوم أيضا بتحسين مستوى توظيف تخصيص الذاكرة باستخدام مجموعة مختلفة من الآليات مثل: تخصيص موارد وإدارة وحدة المعالجة المركزية وإدارة الذاكرة وقت التشغيل وإدارة موارد عمليات الإدخال والإخراج IO وإدارة التخزين وإلغاء التجزئة وإدارة البطارية.

تعاون استراتيجي

وحول استخدام الذكاء الاصطناعي في التصوير تابع بابلو: « نتيجةً لتعاون هواوي مع شريكها الاستراتيجي، شركة لايكا، تم تزويد سلسلة هواتف «هواوي مايت10» المعتمدة على معالج “كيرين 970»بكاميرا مزدوجة جديدة من لايكا مع عدسات SUMMILUX-H. واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته سلسلة هواتف هواويP، قامت هواوي ولايكا بتصميم كاميرا مزدوجة جديدة تستخدم تكنولوجيا التصوير الأكثر تطوراً لإنتاج صور فنية وفق نمط لايكا المميز، حيث زودت هذه الأجهزة بمستشعر ثلاثي الألوان بدقة 12 ميجا بكسل ومستشعر أحادي الألوان بدقة 20 ميجا بكسل مع تقنية التثبيت البصري للصورة OIS. ومع تميز كلا العدستين بفتحة عدسة بقياس f/1.6 ، يمكن لسلسلة هواتف “هواوي مايت10» زيادة سطوع الصور ذات الضوء الخافت، وتعتبر فتحة العدسة الكبيرة مثاليةً بشكل خاص للتصوير الليلي والصور التي لا تتطلب إضاءة اصطناعية أو تعرضاً طويلاً للضوء ، كما تلتقط هذه الكاميرا صوراً بتأثير بوكيه (Bokeh) مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستوىً أعلى من الانتقال التفصيلي بين الخلفية ونقاط التركيز ، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي وفر العديد من الخصائص الأخرى ، مثل خاصية التعرف على المشهد والأجسام في الوقت الحقيقي، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحسين معالج إشارة الصورة (ISP) من أجل توفير تجربة تصوير أكثر ذكاءً، ويعتمد معالج إشارة الصورة المزدوج الجديد على قدرات الحوسبة المحمولة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها معالج “كيرين 970»، الأمر الذي يجعل كاميرات سلسلة هواتف «هواوي مايت10»الجديدة قادرةً على العثور على الأجسام والمشاهد عليها في الوقت الحقيقي ومتابعتها.

أول سيارة يتم التحكم بها من خلال الهواتف الذكية

وحول هذا الموضوع علق نينغ ، نجحت شركة هواوي في تعزيز مكانتها العالمية مؤخراً كأول شركة تصنيع للأجهزة المحمولة تقوم بتوظيف إمكانات هواتفها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقيادة السيارات والتحكم بها ، إذ يسهم مشروع هواوي للسيارات ذاتية القيادة والذي يحمل اسم RoadReader في الدخول لعالم التقنيات للتعرف على الأشياء، بالإضافة إلى تسخير قدرات التعلّم المتطوّرة والسرعة والأداء المتميز للأجهزة المحمولة المزودة بإمكانات الذكاء الاصطناعي ، وعملت هواوي على تحويل سيارة ’بورشه باناميرا‘ إلى مركبة ذكية قادرة على رصد جميع العوائق التي تعترض طريقها ، وفهما لمحيط من حولها ، ويمكن لهذه السيارة التي التمييز بين حوالي 1000 من الأجسام والكائنات المختلفة مثل القطط والكلاب والدراجات ، كما تستطيع اتخاذ المسار الصحيح والإجراء ات المناسبة عن أي وقوف مفاجيء ، ويرتكز مشروع هواوي RoadReader على قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة فعلياً في هاتف ’مايت 10 برو‘. حيث يستخدم هذا الجهاز الذكاء الاصطناعي للتعرّف تلقائياً على الأجسام والأشياء والكائنات”

السوق السعودية الأكبر

وعن حجم سوق الهواتف الذكية في المملكة في عام 2017، علق نبنغ: تمثل السوق السعودية واحدةً من الأسواق الأكثر أهميةً بالنسبة لمجموعة هواوي والشركات المنافسة، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، استطاعت هواوي تحقيق مستويات نمو متزايدة تخللها كثيرا من النجاحات والتركيز على تطوير جودة منتجاتنا والخدمات والأداء في السوق، ونحن نعمل بشكل مستمر على تطوير طرق مفيدة للتواصل مع المستخدمين المولعين بالتكنولوجيا الحديثة ، وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن شركة GfK المتخصصة بأبحاث السوق، فإن الحصة السوقية لشركة “هواوي” في مجال الهواتف الذكية في السعودية تخطت 21.9% بنهاية شهر ديسمبر الماضي، ويأتي هذا التقدم في ظل تنامي حصة “هواوي” في المملكة بشكل مستمر خلال العام الجاري ، والذي تعزوه الشركة إلى الثقة المتزايدة للمستخدمين في المملكة بجودة الهواتف التي تقدمها والابتكارات التقنية الجديدة، بالإضافة إلى شبكة الموزعين والشركاء المحليين وخدمات ما بعد البيع.

وأضاف بقوله : كما أن هذا التقدّم الذي تمّ إحرازه في سوق المملكة هو أيضا ثمرة جهود فريق العمل والموزعين والشركاء والثقة المتزايدة للمستخدمين ، ويضع هذا النجاح على عاتقنا مزيدا من المسؤولية نحو تقديم منتجات وخدمات أفضل بالجودة العالية وأحدث الابتكارات التقنية التي يبحث عنها المستخدمون ، ونشكر شبكة الموزعين والشركاء في المملكة ونقدر تفانيهم اللامحدود نحو رعاية المستخدمين، ووضع أفضل المنتجات التي تناسب كل مستخدم بين يديه، وكلنا تفاؤل بتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطلعاتنا وخططنا تجاه هذا السوق الاستراتيجي خلال

العام الحالي

أما بالنسبة لحجم السوق في مجال الأجهزة اللوحية، فإن حصّة هواوي تشهد نموّا ملحوظا، وهواوي هي الشركة الوحيدة التي شهدت نموّا فاق 100% على أساس سنوي ، وبحسب أحدث التقارير المتخصصة بأبحاث الأسواق، فإن هواوي تحتل المرتبة الأولى في قطاع الأجهزة اللوحية في المملكة العربية السعودية لعام 2017، كما أن أجهزة هواوي اللوحية باتت تحظى باعتبار عالٍ لدى المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي جديد، حيث تفيد الدراسات في هذا المضمار إلى أن 1 من كل 4 أجهزة لوحية يتم بيعها في السوق السعودي هي من الأجهزة اللوحية لشركة هواوي، الأمر الذي يدلّ على الثقة التي تمّ بناؤها في هذه السوق وعلى مدى رغبة المستخدمين في سوق المملكة باقتناء أجهزة هواوي التي تتميّز بأدائها القوي وجودتها العالية.

منصات شحن للأجهزة في مطارات السعودية

كجزء من اهتمامها بعملائها ولتوفير كافة سبل الراحة لهم، قامت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بتوفير منصات شحن الهواتف والأجهزة الذكية بعدد من مطارات المملكة العربية السعودية في خطوة لتسهيل شحن أجهزة المسافرين واستخدامها أثناء انتظارهم وتواجدهم في صالة المطارات.

وعملت هواوي على توفير منصات الشحن المدعومة بتكنولوجيا الشحن فائق السرعة «سوبر تشارج» الذي قامت بتطويره شركة هواوي في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض صالة رقم 1و 2 و 5 ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الصالة الشمالية والجنوبية، حيث تُمكن تكنولوجيا الشحن فائق السرعة “سوبر تشارج” المسافرين من شحن هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية بأقل وقت ممكن للاستمتاع باستخدامها أثناء أوقات انتظارهم لرحلاتهم.

وتسعى هواوي إلى أن تكون دائما بجانب المستخدمين أينما كانوا، فهم يشكّلون صلب اهتمام الشركة ، حيث تعمل على توفير كافة سبل الراحة للمستخدمين أينما كانوا، لذلك سعت على إتاحة منصات شحن الهواتف الذكية المدعومة بتكنولوجيا الشحن فائق السرعة «سوبر تشارج» في صالات مطار الملك خالد الدولي بالرياض وصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، لكي يتمكنوا من إنجاز أعمالهم أو الاستمتاع باستخدام هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية طوال فترة انتظارهم أو تواجدهم في هذه المطارات».

يذكر أن تكنولوجيا الشحن فائق السرعة «سوبر تشارج» التي تقدمها منصات هواوي للشحن في المطارات تم تصميمها من قبل الشركة لجعل عملية الشحن أسرع وأسهل ودعم الاستخدامات الثقيلة، فعلى سبيل المثال يمكن لهذه المنصات في غضون 30 دقيقة فقط شحن بطارية هاتف مايت 10 برو وهاتف مايت10بنسبة 58 في المائة ، وتؤمن هواوي بأهمية الشحن السريع للمستخدمين ،وتلتزم بجعل عملية الشحن أكثر سهولة لهم مما يتيح اتصالا كاملا في العمل والسفر، والحياة اليومية ، ومع ذلك لم يكن التركيز على كونها سريعة فقط بل يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: السرعة والكفاءة والسلامة.