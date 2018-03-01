آل سالم جونسون كنترولز تقدم ورشة تدريب أنظمة التبريد الصناعي

نظم مركز التدريب التابع لشركة آل سالم جونسون كنترولز، بالتعاون مع قسم التبريد الصناعي بالشركة، ورشة عمل تدريبية بعنوان “مدرسة التبريد الصناعي”، وذلك خلال الفترة من 25 -28 فبراير 2018 بفندق راديسون بلو في مدينة جدة. وقد هدفت هذه “المدرسة” إلى التوسعة المعرفية وتطوير مهارات العاملين في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع في التبريد الصناعي ومهندسي قسم التبريد الصناعي بشركة آل سالم جونسون كنترولز، إضافة إلى نخبة من العملاء التابعين لشركات تعمل في مجال الصناعات ذات العلاقة بالتبريد الصناعي بالمملكة، منها على سبيل المثال لا الحصر الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات، والمواد الغذائية والمشروبات، ومنتجات الألبان، ومخازن التبريد، والمستشفيات، بالإضافة إلى الاستشاريين والشركات الرائدة فى تنفيذ المشاريع وغيرها العديد.

وقد أكمل 35 مهندساً واستشارياً وفنياً ورشة العمل التدربيبة تحت إشراف المدير العالمي السابق للتبريد الصناعي في شركة جونسون كنترولز، الولايات المتحدة. وقد تناولت البرامج التدريبية التعريف بأساسيات علم التبريد، ونظرية عمل وتصميم الضواغط الترددية، وضواغط الطرد المركزي، والضواغط اللولبية، والمبادلات الحرارية، وتصميم شبكات مواسير التبريد ودوائر التحكم، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بتقنيات التهوية والتبريد الصناعي، وكيفية رفع كفاءة المحطات ونظم رفع كفاءة استهلاك الطاقة. وفي ختام “المدرسة” خضع المشاركون لاختبار متخصص حول البرامج التدريبية المقدمة لهم خلال الأربعة أيام، وتم منح الناجحين منهم شهادة معتمدة من شركة جونسون كنترولز/فريك العالمية. تجدر الإشارة إلى أن هذه “المدرسة” تأتي انطلاقا من حرص شركة آل سالم جونسون كنترولز على نقل المعرفة لرفع كفاءة مهارات المهندسين والفنيين والاستشاريين العاملين في مجال التهوية والتبريد والتكييف في المملكة.